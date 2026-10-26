Colombia emite bonos en los mercados internacionales por 5.200 millones de dólares

"Participar en una operación de esta magnitud refleja nuestra capacidad para conectar a Colombia con los principales mercados internacionales de capitales", afirmó la presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia, Gloria Couceiro, citada en un comunicado de su despacho.

La transacción, emitida en dólares, tuvo una estructuración de 2.200 millones de dólares con plazo a 2032; 2.000 millones de dólares a 2037 y 1.000 millones de dólares a 2056, lo que permitirá a Colombia acceder a financiación de largo plazo.

Las tasas de colocación fueron del 7,050 %, del 7,650 % y del 8,150 %, respectivamente para cada plazo, y la operación contó con la participación de BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como entidades colocadoras.

Igualmente, la emisión tuvo una demanda de 16.000 millones de dólares, es decir 3,07 veces el monto ofrecido.

"Desde BBVA ponemos nuestra experiencia global al servicio de las necesidades estratégicas del país, con operaciones como ésta, que permiten ampliar las fuentes de financiación del Gobierno Colombiano". añadió Couceiro.

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La operación fue realizada en un contexto en el que el Gobierno expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos (unos 199.161 millones de dólares), tras no completarse el trámite legislativo debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

El decreto 1599 del 22 de octubre fijó el presupuesto con base en el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

En septiembre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación fiscal, y el Gobierno solicitó adelantar la misión técnica del organismo para evaluar la economía y sus planes.

Igualmente, el jefe del Estado colombiano anunció el viernes pasado un recorte de 13,8 billones de pesos (unos 4.325 millones de dólares) en el gasto del Estado, que atribuyó a medidas de austeridad, menores costos del servicio de la deuda y la eliminación de contratos.