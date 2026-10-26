Compañías industriales chinas ganan el 15,5 % más en los tres primeros trimestres de 2026

Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 6,03 billones de yuanes (904.639 millones de dólares o 809.728 millones de euros) en los primeros nueve meses del ejercicio.

El resultado supera los pronósticos de los expertos: el portal especializado Trading Economics anticipaba que la lectura de estos tres primeros trimestres sería del 15,2 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas compañías industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (3 millones de dólares o 2,6 millones de euros).

En el mes de septiembre, estas compañías ganaron el 14,4 % más en términos interanuales, una tasa muy superior al inesperado frenazo hasta el 4,2 % que habían registrado en agosto.

El estadístico de la ONE Yu Weining apunta a la aportación del sector de la electrónica, que duplicó beneficios hasta septiembre gracias a las actualizaciones industriales, y al auge de la inteligencia artificial (IA) como factores determinantes en la subida.

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Este último factor también explica, por ejemplo, que los productores de fibra óptica multiplicaran sus ganancias por 5,7 en el período analizado, gracias a la demanda para construir centros de datos e incrementar las capacidades de computación.

Pese a la tendencia a la ralentización de los beneficios en estos últimos meses, el indicador se dirige hacia un segundo balance anual positivo, tras poner fin en 2025 a tres ejercicios de descensos: las ganancias de las empresas industriales subieron el 0,6 % el año pasado, después de caer un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y el 3,3 % en 2024.