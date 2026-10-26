Cuatro condenados por estafar vía SMS falso a los príncipes Lorenzo y Clara de Bélgica

Los hechos se remontan al 23 de diciembre de 2021, cuando la princesa recibió un SMS supuestamente enviado por Card Stop en el que se le pedía bloquear su tarjeta bancaria. Como la había perdido unos días antes, siguió el enlace e introdujo sus datos en una web fraudulenta, según la agencia Belga.

Aunque cerró la página al descubrir el engaño, los estafadores sustrajeron 17.776,75 euros de su cuenta personal y de otras sobre las que tenía poder notarial.

El dinero se transfirió entre el 1 y el 4 de enero de 2022 a varias cuentas belgas y parte del botín se gastó en una discoteca y en una tienda Fnac de Marbella, añade Belga.

De los cinco acusados por fraude informático y blanqueo de capitales, dos recibieron doce meses de prisión con suspensión de la ejecución; otro, seis meses también con suspensión, y a un cuarto se le suspendió el pronunciamiento de la condena durante tres años.

Al fijar las penas, el tribunal de la ciudad flamenca de Lovaina (este) tuvo en cuenta la precaria situación económica de los condenados, la falta de antecedentes en tres de ellos y la juventud de dos en el momento de los hechos.

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El tribunal ordenó además el decomiso de 10.765,75 euros en total, entre 2.041 y 3.544,75 euros por condenado.