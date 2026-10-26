El canciller suizo visitará Pionyang esta semana para reabrir una oficina diplomática

"Esta visita forma parte del compromiso de larga data de Suiza con la paz en la península coreana", dijo el comunicado del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) del país europeo, publicado la víspera (hora suiza).

Durante su estancia, Cassis mantendrá conversaciones sobre la reanudación de las consultas bilaterales entre las Cancillerías de ambos países, la situación de seguridad en la península coreana y cuestiones geopolíticas internacionales, según un comunicado publicado el lunes.

El DFAE afirmó que la oficina diplomática, operativa desde el pasado 19 de octubre, permitirá restablecer una presencia diplomática permanente de Suiza en Corea del Norte y reforzar los contactos directos con sus autoridades.

La representación dependerá de la Embajada suiza en Pekín, que seguirá encargándose de las relaciones diplomáticas y consulares con Pionyang, añadió.

Las operaciones de la oficina fueron suspendidas en 2020 debido a las restricciones fronterizas impuestas por Corea del Norte durante la pandemia de COVID-19, que impedían introducir suministros y relevar al personal extranjero.

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Tras su visita al Norte, Cassis viajará a Seúl, donde permanecerá entre el 30 y el 31 de octubre para reunirse con funcionarios surcoreanos.

El canciller abordará las perspectivas de reducción de las tensiones regionales en medio de la disputa diplomática entre las dos Coreas por la explosión de dos minas en la frontera intercoreana de facto, que dejó tres soldados surcoreanos heridos.

Suiza participa desde 1953 en la Comisión Supervisora de Naciones Neutrales, desplegada en la frontera intercoreana, y es uno de los pocos países occidentales que mantienen un diálogo político con Pionyang desde 2003.