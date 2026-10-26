El IICA y EE.UU. fortalecen alianza para mejorar el abastecimiento de alimentos en América

El jefe a cargo de la oficina de DHR, Ryan Shrum, visitó la sede del IICA en Costa Rica, para reunirse con el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y el fortalecimiento de las capacidades de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, explicó el IICA en un comunicado.

"Vemos una oportunidad para avanzar hacia una agenda de cooperación más concreta, centrada en prioridades clave que podamos impulsar juntos. Hay áreas en las que podemos seguir avanzando, como el gusano barrenador y nos espera mucho trabajo y coordinación para hacer frente al fenómeno de El Niño", dijo Shrum.

Según las autoridades, la visita refleja la visión compartida y los principios comunes que unen a Estados Unidos y al IICA.

Los representantes se centraron en la atención después de la emergencia. Por ejemplo, cuando un huracán, una sequía o El Niño azotan la región, la asistencia de emergencia salva vidas, pero los desastres también destruyen cultivos, ganado, sistemas de riego y mercados, subrayó el IICA.

Ibrahim destacó que restaurar rápidamente la agricultura permite a las comunidades volver a alimentarse por sí mismas, pone fin antes a la dependencia y mantiene al hemisferio más estable.

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Según la información oficial, ambos funcionarios también discutieron cómo la DHR puede aprovechar la presencia del IICA en los 34 Estados miembros y su relación directa con el ministro de Agricultura de cada país.

"Ese alcance permite a ambas instituciones coordinar respuestas ante El Niño y detener las amenazas a la salud animal y vegetal antes de que crucen las fronteras y afecten a los productores de EE.UU.", indicó.

El IICA explicó que la respuesta ante el gusano barrenador, financiada por la DHR, es "el ejemplo más claro de lo que ambas entidades pueden lograr juntas", ya que con cobertura en México y Centroamérica, trabajan para contener la plaga en su origen y proteger a los productores de toda la región y de Estados Unidos.

"En el caso del gusano barrenador, Shrum identificó la amenaza, actuó con rapidez y nos ayudó a pasar de la propuesta a la implementación en menos de 60 días. Compartimos el enfoque de la DHR en la rapidez y los resultados, y estamos comprometidos a forjar una alianza aún más estrecha en los próximos meses", afirmó Ibrahim.

La DHR coordina la respuesta de Estados Unidos ante desastres naturales y crisis humanitarias en todo el mundo, y cuatro de sus doce centros regionales se encuentran en América Latina y el Caribe.