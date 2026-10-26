El PT de Lula se compromete a "perseguir" el superávit fiscal tras el desplome bursátil

"Lula hará un Gobierno que buscará el superávit y el equilibrio fiscal" con la intención de "generar capacidad de inversión", señaló el jefe del PT, Edinho Silva, en una entrevista a CNN Brasil.

La victoria de Lula frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, por 52 % de los votos frente al 48 %, causó hoy el desplome de la bolsa de São Paulo y una fuerte depreciación del real brasileño.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con una caída del 13,88 %, la más alta desde marzo de 2020, coincidiendo con la irrupción de la covid-19.

Mientras, el real se depreció un 8,2 % frente al dólar.

Los operadores financieros confiaban en el triunfo del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que había prometido un "tijeretazo" en impuestos, burocracias y gasto público estimado en 200.000 millones de reales (37.000 millones de dólares al cambio de hoy).

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La reelección de Lula avivó sus temores sobre el deterioro de las cuentas públicas bajo la Administración del líder progresista.

En este mandato, que inició en 2023, empezó con una deuda pública del 73,5 % del producto interior bruto (PIB) y en agosto de este año era ya del 82,9 %. El déficit fiscal se ha duplicado, desde el 4,68 % al término de 2022 hasta el 9,48 % del PIB interanual.

En contraposición, Brasil ha crecido a tasas superiores al 2 % en los últimos tres años con un índice de desempleo en mínimos históricos y una inflación relativamente controlada que hoy se ubica en el 4,58 % interanual.

En este sentido, Edinho Silva garantizó que Lula "perseguirá el surperávit fiscal durante todos los años" de su nuevo mandato, que será el cuarto no consecutivo y empezará el 5 de enero de 2027.

"Quiere un cuarto mandato histórico, que enfrente los principales problemas de nuestro país" y "para ponerlo en práctica el Gobierno tiene que tener capacidad de inversión" y "eso solo se tiene cuando se gasta menos de lo que se recauda", explicó.

Preguntado sobre posibles nombres para ocupar el Ministerio de Hacienda, Silva dijo que Lula cumplió hoy despachos internos en Brasilia sobre proyectos parlamentarios y que, en este momento, no ha empezado a hablar sobre la composición de su nuevo gabinete.