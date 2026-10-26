Entra en vigor la tregua humanitaria entre Ucrania y Rusia en la ciudad sureña de Oleshki

Este alto el fuego localizado fue coordinado por el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, y por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, aunque hasta el momento apenas han trascendido detalles sobre los pormenores y sobre cómo se supervisará su cumplimiento.

Los aproximadamente 2.000 habitantes que quedan en esta localidad tomada por Rusia al inicio de la guerra en 2022 se enfrentan desde hace meses a una crisis humanitaria que llevó al Papa León XIV -y más recientemente a la primera dama estadounidense, Melania Trump- a interceder por ellos ante el Kremlin.

Moscú denuncia que la población civil que queda en la ciudad sufre a causa de los ataques ucranianos, mientras que Kiev responsabiliza a las minas colocadas por las fuerzas invasoras de que los habitantes estén atrapados sin poder acceder a alimentos o medicinas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera por ello que la primera fase de la tregua comience con la retirada de minas por parte de los rusos, para permitir a continuación la entrada de convoyes humanitarios y la salida de civiles a través de corredores seguros, hacia el destino que ellos elijan.

Zelenski ha advertido de que la operación no será sencilla y durará por lo menos "varios días", según dijo este fin de semana en una entrevista con la televisión ucraniana.

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Lubinets por su parte ha avanzado que tras el desminado la tarea prioritaria será la entrega de alimentos y equipamiento al hospital local de Oleshki, mientras que tanto él como el jefe de Estado ucraniano han apuntado a que Estados Unidos vigilará "físicamente" la situación, sin precisar de qué manera.

Quienes quieran salir de la ciudad serán capaces de desplazarse a territorio bajo control ruso o ucraniano, ha asegurado el defensor del pueblo, aunque se desconoce por dónde discurrirán las rutas de evacuación.

Para quienes quieran ir a territorio bajo control ucraniano, la vía más corta sería cruzar el río Dniéper hacia Jersón, la capital provincial, pero es improbable que esta ruta sea practicable debido a lo fortificada que está la línea del frente, demarcada en esa zona por el curso fluvial.

La nueva tregua localizada fue anunciada después de que Zelenski trasladara al enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, una propuesta para relanzar los contactos trilaterales con Moscú, interrumpidos desde el pasado mes de febrero.

A la espera de que se reanuden estas conversaciones el próximo mes de noviembre, el Kremlin ha dejado entrever que si el alto el fuego en Oleshki es exitoso, esta iniciativa podría extenderse a otras localidades del frente que se encuentran en situaciones similares.

Kiev y Moscú han anunciado treguas temporales en el pasado con ocasión de festividades como la Pascua ortodoxa o el Día de la Victoria, en el que Rusia conmemora la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero ambas partes se han acusado mutuamente de numerosas y constantes violaciones.

En los últimos tiempos, Ucrania ha insistido en la posibilidad de declarar por lo menos una tregua parcial por ejemplo en el ámbito energético o para hacer posible de nuevo la navegación comercial en el mar Negro, pero Rusia ha rechazado estas opciones.