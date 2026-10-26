Eurodiputados llegan a China para abordar las fricciones comerciales con la UE

El eurodiputado alemán Engin Eroglu, integrante de la comitiva y presidente de la Delegación de la Eurocámara para las Relaciones con China, confirmó su aterrizaje en Pekín en su cuenta de la red social X, donde explicó que mantuvo encuentros individuales con representantes de empresas alemanas organizada por la Cámara de Comercio Alemana en China al poco de su llegada.

"Mucho ha cambiado desde entonces, no solo en las relaciones entre China y Europa, sino también en el entorno económico y político en el que operan diariamente nuestras empresas", señaló, en referencia a su anterior reunión con empresarios alemanes en mayo.

El eurodiputado defendió la necesidad de "ir más allá de hablar de China desde lejos" y mantener contactos directos con quienes invierten, fabrican y desarrollan actividades empresariales en el país asiático, ante lo que describió como un momento de "preguntas incómodas" en la UE.

En otra publicación, sostuvo que "la solución para la industria europea no está en China, sino en las capitales de nuestros 27 Estados miembros y en Bruselas", aunque consideró necesario conocer de primera mano la realidad económica china.

La delegación, encabezada por el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, visitará Pekín, Hangzhou (este) y Shanghái (este) hasta el jueves, en el segundo desplazamiento de este órgano parlamentario a China desde 2018.

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Entre sus integrantes figura también el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido Álvarez, del Partido Popular Europeo.

Los representantes comunitarios prevén abordar con sus interlocutores chinos el exceso de capacidad industrial, las restricciones de acceso al mercado, la dependencia europea de materias primas críticas y la creciente entrada de productos chinos baratos.

La visita se produce después de que Bruselas y Pekín alcanzaran un entendimiento para limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, considerado por ambas partes un avance, aunque con distintas interpretaciones sobre su alcance.

El acuerdo contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 vehículos anuales, que aumentaría progresivamente.

La misión también llega después de que los líderes europeos reclamaran nuevas herramientas de defensa comercial frente a los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara para diciembre la presentación de un instrumento destinado a reducir dependencias estratégicas.

Lange ha advertido de que el acuerdo sobre híbridos constituye únicamente "el punto de partida" de unas relaciones comerciales en las que, según la Eurocámara, la UE acumula un déficit con China cercano a 1.000 millones de euros diarios.