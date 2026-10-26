HRW denuncia que ataque hutí contra carretera en Yemen podría constituir crimen de guerra

"El 18 de octubre de 2026, el grupo armado hutí utilizó explosivos para causar graves daños en una carretera fundamental que da acceso a la ciudad yemení de Taiz -actualmente bajo asedio-, lo que aumenta el riesgo para la vida y el bienestar de la población civil", indicó en un comunicado.

Recordó que la carretera Hayjat al Abd ha sido la principal vía de entrada de alimentos, medicamentos y combustible para los habitantes de Taiz, la cual ha permanecido bajo asedio hutí desde 2015, donde además en las últimas semanas se han intensificado los combates entre los hutíes y fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

HRW aseguró que la "destrucción deliberada de tramos de esta carretera por parte de los hutíes, si tiene como objetivo inhabilitar una infraestructura indispensable para la supervivencia de la población civil, violaría las leyes de la guerra y constituiría un crimen de guerra".

Asimismo, es posible que "el ataque haya causado daños desproporcionados a la población civil", añadió.

"El ataque hutí contra la única ruta de abastecimiento comercial que quedaba para la ciudad asediada de Taiz pone aún más en peligro a unos civiles que ya sufren una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible", dijo la investigadora sobre el Yemen y Baréin de la organización, Niku Jafarnia.

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Jafarnia advirtió que "si el acceso de los habitantes de Taiz a través de esta vía vital queda interrumpido durante un periodo prolongado podrían enfrentarse a riesgos aún mayores para sus vidas y su bienestar".

El control sobre Taiz ha estado dividido desde 2015, cuando las fuerzas hutíes entraron en la provincia y rodearon su capital homónima, la tercera ciudad más grande del Yemen.

La urbe ha permanecido bajo el control del Gobierno yemení reconocido, pero los rebeldes han bloqueado carreteras vitales que la conectan con el resto del país, en particular con la ciudad portuaria de Aden, la actual sede del Ejecutivo después de que los insurgentes tomaran Saná en 2014.

HRW constató, además, que "el bloqueo de las carreteras de acceso a Taiz por parte de los hutíes ha restringido gravemente la capacidad de los civiles para entrar y salir de la ciudad, ha obstaculizado el flujo de bienes esenciales -incluida el agua- y ha impedido el acceso de ayuda humanitaria a la población civil".