Japón realiza su primera visita consular al periodista detenido por Rusia hace dos semanas

El Ministerio de Exteriores informó -a través de un comunicado- que funcionarios de la delegación diplomática japonesa mantuvieron el lunes un encuentro consular en Moscú con el reportero detenido en Sajalín y posteriormente trasladado a la capital rusa e indicaron que no presenta problemas de salud.

Tras la confirmación, el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, dijo este martes -en su rueda de prensa diaria- que a partir de ahora continuarán "aprovechando diversas oportunidades para exigir con firmeza a la parte rusa su liberación inmediata".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció a mediados de octubre la detención de un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun, cuando se encontraba en Sajalín (Lejano Oriente ruso), bajo acusaciones de espionaje.

El Gobierno de Japón convocó un día después al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdrev, y desde entonces había solicitado en varias ocasiones la "rápida" concesión de una visita consular en el marco del tratado entre ambos países en este ámbito, que establece un plazo legal para el primer encuentro de cuatro días.

El incidente se confirmó en plena tensión diplomática entre Tokio y Moscú tras la primera visita en agosto pasado del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno nipón.

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La visita en mención provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Gobierno ruso, lo que profundizó el deterioro de las relaciones entre ambos países desde la invasión rusa a Ucrania.