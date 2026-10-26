Lula a Pedro Sánchez: "Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia"

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) agradeció en sus redes sociales la felicitación que le mandó Sánchez por su victoria electoral frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exgobernante Jair Bolsonaro.

"Muchas gracias por el mensaje, presidente @sanchezcastejon. Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia, la justicia social, el multilateralismo y la paz. ¡Somos aliados en el progresismo global!", expresó el antiguo tornero mecánico, que este martes cumplirá 81 años.

Lula obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio, lo que se tradujo en una diferencia de unos 4,4 millones de votos.

El triunfo del actual jefe de Estado ha dado la vuelta al mundo, ya que es la primera vez en toda la historia democrática de Brasil que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta logra remontar y gana en la segunda.

En la primera ronda, Flávio lideró con el 47 % de los sufragios, dos puntos más que su adversario.

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Sánchez, quien se encuentra en precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España, felicitó a Lula por su victoria y confía en que ocurra lo mismo en su país.

"Lo que ha pasado en Brasil pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", afirmó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Sin embargo, para las elecciones anticipadas en España, los sondeos apuntan a una victoria del conservador Partido Popular (PP), que necesitaría el apoyo de la ultraderecha para poder gobernar, mientras que en segundo lugar quedaría el PSOE de Sánchez.