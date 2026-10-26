Marco Rubio presidirá el G20 de Exteriores el viernes y el sábado en Atlanta

"El secretario Rubio convocará a los ministros de Relaciones Exteriores de las principales economías del mundo para impulsar la cooperación práctica en materia de desafíos económicos y de seguridad comunes", detalló este lunes el Departamento de Estado en un comunicado.

El encuentro servirá para "abordar las crisis geopolíticas que contribuyen a las perturbaciones económicas mundiales", en aparente referencia a las guerras en Ucrania y en Irán.

Atlanta, conocida como la capital del sur de Estados Unidos, es, según el Departamento de Estado, "el escenario ideal para estas conversaciones" por su condición de "centro global de diplomacia, conectividad y comercio".

Las conversaciones sentarán las bases para la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en su club de golf de Doral, a las afueras de Miami (Florida).

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado a esa cita, aunque aún no ha confirmado su asistencia y su última participación presencial en una cumbre del G20 fue en Japón, en 2019.

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Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, preparan una reunión trilateral en noviembre en China, al margen de la cumbre de la APEC, para abordar la situación en Ucrania, sin que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya sido invitado.

Estados Unidos ha bloqueado la participación de Sudáfrica en el G20 tras acusar al país de cometer un genocidio contra la población blanca, una acusación que Pretoria rechaza tajantemente, y ha invitado a Polonia como invitado especial.