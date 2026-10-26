Meloni felicita a Lula por su reelección y aboga por proseguir la cooperación bilateral

"Felicito al presidente Lula por su reelección y al pueblo brasileño por la extraordinaria muestra de participación electoral", dijo la mandataria ultraderechista en un comunicado.

Y agregó: "Italia y Brasil seguirán trabajando juntos en los principales asuntos bilaterales y en los numerosos desafíos comunes que tenemos por delante, con el espíritu de amistad que une a nuestros pueblos".

El histórico líder del Partido de los Trabajadores ha conseguido su reelección en la presidencia brasileña al adelantar en la segunda vuelta de las elecciones y contra todo pronóstico a su rival, Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro.

El candidato derrotado se ha negado a reconocer la victoria de Lula y ha avanzado que solicitará la "anulación" de las elecciones en la Justicia.

Mientras Meloni ha felicitado a Lula, su socio de coalición, el ultraderechista Matteo Salvini, ha apoyado públicamente durante la campaña a su "amigo" Bolsonaro.

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Por el contrario, la reelección del mandatario brasileño ha sido celebrada por la izquierda italiana, desde el Partido Demócrata, la Alianza Verdes e Izquierda o sindicatos como CGIL, el mayor del país.