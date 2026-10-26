Meteorólogos cubanos pronostican una temporada de invierno inusual en la isla

Durante un foro sobre perspectivas climáticas efectuado hoy, especialistas del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, y de los centros de Pronósticos provinciales y Meteorológicos indicaron que la presencia de un evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) "muy fuerte" en el océano Pacífico ecuatorial incidirá en las condiciones del tiempo "anómalas e inestables" en Cuba, en el semestre noviembre 2026-abril 2027.

El evento ENOS debe alcanzar su "máxima intensidad" entre noviembre y enero, lo cual tendrá implicaciones directas en el comportamiento del próximo invierno en la isla caribeña, según explicó la jefa del Centro del Clima, Idalmis González, citada por el periódico Granma.

Respecto a las temperaturas, los meteorólogos llaman la atención sobre el probable registro de valores de "máxima y de mínima inferiores" a la media histórica en el bimestre febrero-marzo en occidente, centro y oriente del país, acostumbrado a inviernos generalmente cálidos.

Sus pronósticos apuntan a que podrán registrarse la llegada de masas de aire frío con temperaturas mínimas muy frías desde el próximo diciembre, mientras durante febrero y marzo ven posible la formación de bajas extratropicales en el Golfo de México, que provoquen lluvias, vientos fuertes y posibles inundaciones costeras.

Específicamente para el trimestre de noviembre-enero sus proyecciones advierten que habrá precipitaciones superiores al promedio histórico en la región occidental, que serían cercanas a la media en el centro e inferiores en la zona este.