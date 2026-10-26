Pedro Castillo agradece a Lula "por haber logrado remontar a la derecha y el fascismo"

"Gracias, hermano Lula, por haber logrado remontar a la derecha y al fascismo que recorre los pueblos del Sur, despertando fantasmas de odio, de racismo y esclavitud", sostuvo el izquierdista Castillo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, en la que suele dictar mensajes desde la cárcel.

El mensaje, que estuvo acompañado de una ilustración digital en la que aparecen Castillo y Lula, agregó que "hoy, el mundo entero sabe que, en Brasil, ese gigante sureño, indestructible, cálido y laborioso, como en el corazón de los pueblos del Perú profundo, se sigue manifestando la esperanza y la resistencia popular".

Tras dar vivas a "la patria grande", el exmandatario peruano remarcó que celebra desde su celda en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"Celebro doblemente tu triunfo: uno por el hermano pueblo de Brasil y la continuidad de su lucha libertaria y otro por la Patria Grande que espera nuevos triunfos, nuevas luchas y nuevas victorias desde el corazón y el alma de sus pueblos, diversos, coloridos e indomables", sostuvo.

"Un abrazo desde la libertad que intentan arrebatarme los mismos a los que has derrotado por cuarta vez", le dijo Castillo a Lula.

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En la segunda vuelta presidencial celebrada en Brasil, Lula da Silva obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, lo que se tradujo en una diferencia de unos 4,4 millones de votos.

La primera ronda de las elecciones había sido liderada por Bolsonaro, con el 47 % de los sufragios, dos puntos más que su adversario.

El Partido Liberal (PL) brasileño, la fuerza política por la que se presentó Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales, aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos".