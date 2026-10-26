Se incendia un buque tras un incidente en al sureste de Irak

"En el momento de emitir el informe, se desconoce la situación de la tripulación, el alcance de los daños y el impacto medioambiental", indicó UKMTO en un breve comunicado, sin dar más detalles de cuál fue el origen del incendio.

La entidad recomendó "a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación".

Se trata del segundo incidente de este tipo después del registrado la semana pasada en esta misma zona de Irak, donde era inusual este tipo de ataques, cuando un buque "fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido" a 30 millas náuticas al sureste de Al Fao, según informó en su momento UKMTO.

Al Fao se encuentra en el sureste de Irak, en la provincia de Basora, una zona estratégica rodeada por el río Chat el Arab y el golfo Pérsico, e integrada entre las fronteras con Irán y Kuwait.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en las rutas marítimas de Oriente Medio, marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

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Irán bloqueó el estrecho tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación 'Paria Económico', con la que busca cortar "todas las opciones económicas" de Irán y forzar su rendición en la guerra.