Tensiones entre Lula y Milei no afectan al Mercosur, según el canciller de Uruguay

Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones de Brasil con el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, según los resultados oficiales.

Hasta el momento, ni el presidente argentino ni la Cancillería se han pronunciado sobre el resultado de los comicios brasileños, pese a que Milei había intervenido activamente en la campaña y expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro.

En la primera vuelta, el mandatario argentino escribió en la red social X: "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas (subidas)".

En julio, Milei había llamado a Lula "presidiario" y "ladrón", unas declaraciones que provocaron que Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Pese a la disputa, Lubetkin insistió este lunes en que estas tensiones "no se expresaron" a la interna del bloque comercial y recordó una reunión entre los cancilleres del Mercosur el pasado septiembre en Montevideo, cuando tildó el encuentro como "extraordinario y fraterno".

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"Ese es un tema que lo tendrán que regular los dos países", dijo Lubetkin, y sostuvo que si bien Uruguay "es un facilitador de procesos", no pretende ser intermediario entre Brasil y Argentina, porque ambos países "tienen la capacidad de dialogar" y resolver los conflictos.

Por el contrario, sostuvo que Uruguay se enfocará en que todos los miembros del bloque "estén cómodos" para sacar provecho a los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), así como para afrontar "un desafío" como es "el ajuste y la modernización del Mercosur para ponerlo a la altura de las transformaciones económicas y comerciales que se están dando en el mundo".

Uruguay espera la presencia de ambos mandatarios, junto con otros representantes de la región, en la próxima cumbre el 4 de diciembre en Montevideo, cuando Argentina recibirá el traspaso de mando por parte de Uruguay y está previsto que el presidente Yamandú Orsi mantenga una reunión bilateral con Lula da Silva.