Un tribunal rechaza la petición de Trump de apartar 20.000 votos por correo en California

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tomó la decisión por dos votos contra uno, al considerar que no podía intervenir antes de que un juez de primera instancia se pronunciara sobre el fondo de la solicitud.

El fallo devuelve el caso al tribunal inferior, que tiene previsto celebrar una audiencia este martes.

El Departamento de Justicia había demandado a las autoridades electorales de California para que apartaran las papeletas de los votantes incluidos en una lista federal de unas 20.000 personas cuya ciudadanía está en duda, hasta que se pudiera verificar su situación migratoria.

La Administración Trump sostiene que las autoridades estatales incumplieron un plazo de 48 horas para revisar los nombres de la lista. Sin embargo, funcionarios de California han cuestionado la fiabilidad de esos datos y han advertido que la medida podría impedir votar a ciudadanos con derecho a participar en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Durante una audiencia celebrada el domingo, dos de los tres jueces del panel cuestionaron la autoridad del Gobierno federal para exigir que el estado apartara las papeletas, así como la posibilidad de intervenir antes de que hubiera una resolución del tribunal de primera instancia.

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El juez Mark Bennett, nombrado por Trump, cuestionó que el Ejecutivo pudiera imponer a California la forma de administrar sus elecciones; mientras que el juez Gabriel Sánchez, designado por el expresidente Joe Biden, planteó dudas sobre una posible vulneración de las competencias estatales.

Por su parte, el juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, discrepó y defendió la necesidad de impedir el voto de personas no habilitadas legalmente.

El fallo de este lunes no resuelve el fondo de la demanda, por lo que el juez de primera instancia deberá examinar la solicitud del Departamento de Justicia en la audiencia prevista para este martes.