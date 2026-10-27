Abogado de excandidata presidencial de Ecuador Luisa González apela su prisión preventiva

Con ese recurso, el abogado de la excandidata, una de las principales opositoras del Gobierno del presidente Daniel Noboa, busca que ella pueda defenderse en libertad mientras duran las investigaciones en este caso, denominado por el Ministerio Público como 'Laberinto'.

Desde el pasado viernes, González está recluida en la cárcel de la ciudad andina de Riobamba, pero Guarderas aseguró a EFE que el tribunal que conocerá la apelación podría prohibirle salir del país u ordenarle otra medida diferente a la prisión, pues ella "no va a poner en riesgo el proceso y va a colaborar en todo momento".

"No se va a ir a ningún lado porque tiene suficiente arraigo laboral, social y familiar en el país y tiene la vocación de que este caso se esclarezca, como todos en los que le han investigado. Ella siempre ha dado la cara", afirmó.

Agregó que mantenerla en la cárcel vulnera también los derechos del hijo adolescente y también del padre de la excandidata, que tiene una enfermedad catastrófica renal.

González, que perdió en la segunda vuelta frente a Noboa las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada del jueves como parte de unas investigaciones de la Fiscalía sobre la financiación y el manejo de fondos de su primera campaña electoral, que iniciaron con el caso llamado 'Caja Chica'.

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Ese caso llevó a que la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa, sea suspendido por petición de la Fiscalía, e impedido de participar en las elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre, donde el correísmo aspiraba a mantener bajo su marca las prefecturas y alcaldías de las principales ciudades como Quito y Guayaquil.

La Fiscalía busca pruebas desde inicios de año que demuestren que el correísmo financió supuestamente su campaña electoral de 2023 con dinero traído en efectivo desde Venezuela, y ahora, en el marco del caso 'Laberinto', también si se usó dinero de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, condenado, en primera instancia, por presunta comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia.

Sin embargo, Guarderas afirmó que "no hay un solo elemento que vincule" a González "con la trama que se ha planteado desde la acusación oficial".

"La Fiscalía dice que Luisa debió haber conocido de estos fondos porque ella era la candidata y era la que se beneficiaba de estos fondos, supuestamente de origen ilícito, pero no hay en el expediente un solo elemento que determine que Luisa González conocía de estos aportes de campaña y tampoco de que hayan tenido un origen ilícito", mencionó Guarderas.

El abogado dijo que este lunes visitó a la excandidata en la cárcel y que "ella está firme" porque "sabe que es inocente", así que espera que se "respete su dignidad" en la prisión y pueda tener acceso a una dieta que necesita por temas de salud y a sus medicinas.