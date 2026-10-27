Allamand estima la "influencia enorme" de Felipe VI en la comunidad iberoamericana

Consideró de "justicia" reconocerlo así en un desayuno informativo organizado por Europa Press con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Cuando el rey de España llega a un cambio de mando presidencial en Latinoamérica, hace algo que hoy día "no podría nadie", explicó Allamand.

Primero, ilustró, "se reúne directamente con el presidente saliente o tiene una entrevista o almuerza con él o come con él o lo que sea, y al día siguiente hace lo mismo con el que asume" el poder.

Muchas veces en la región, describió el secretario general iberoamericano, los cambios de gobierno están tan polarizados que son tensos. "Hay países en que el presidente saliente ni siquiera participa en el cambio de mando con el presidente entrante", contó.

Pero resulta que Felipe VI es "la única figura que tiene ese tremendo poder de influencia, de reconocimiento", indició. Él, al igual que anteriormente su padre, el rey Juan Carlos, desempeña un papel "armonizador", de "armonía" para ayudar a generar un buen ambiente.

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"Es un imán. Se van todos los presidentes a hablar con él. Entonces eso es muy importante para la comunidad iberoaméricana y, ni tengo que decirlo, para España porque es un rol muy fuerte", apostilló Allamand.