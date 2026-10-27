Ana Belén, Raphael y Jordi Savall, entre los 10 Académicos de Honor de la Música en España

Entre los distinguidos se encuentran intérpretes, compositores y profesionales de la industria musical, la producción y el periodismo especializado.

En el ámbito de la música popular, Ana Belén y Raphael han labrado trayectorias "fundamentales" en la historia de la canción española, detalló este martes la institución en un comunicado.

La distinción reconoce también la aportación de Jordi Savall, cuya carrera internacional como intérprete, director e investigador ha contribuido a la recuperación y difusión de la música antigua.

De "figura esencial" de la canción de autor y de la recuperación de la tradición musical mediterránea califica la Academia a María del Mar Bonet; mientras que Carmen Linares constituye una de las grandes referencias del cante flamenco.

La Academia destaca también a Teresa Catalán al representar la creación musical desde el ámbito de la composición clásica contemporánea, mientras que Maryní Callejo ha desarrollado una trayectoria como productora musical, pianista y arreglista.

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La selección incluye asimismo a profesionales que han contribuido al avance de la industria desde ámbitos menos visibles para el público.

"Berry" Navarro ha desempeñado su actividad en la gerencia y la representación artística; Jesús López, por su parte, cuenta con una extensa trayectoria como ejecutivo de la industria discográfica internacional, vinculada a la dirección empresarial y al desarrollo de artistas en distintos mercados.

Por otro lado, Diego A. Manrique, periodista, crítico y divulgador musical, ha contribuido a documentar y contextualizar la evolución de la música popular.