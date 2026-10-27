Canarias y Baleares lideran la creación de empleo en el tercer trimestre del año

El número de ocupados aumentó en 73.600 personas entre julio y septiembre, hasta alcanzar los 22,85 millones de trabajadores, mientras que el paro subió en 95.900 personas, hasta los 2,59 desempleados.

De acuerdo con los datos del INE, Canarias registró el mayor incremento trimestral de la ocupación en términos relativos, con 38.100 ocupados más, un 3,67 %; seguida de Baleares, con 26.900 más, un 3,94 %; y Galicia, con 21.300 más, un 1,82 %.

Tras estas comunidades, se sitúan Castilla-La Mancha, con 18.800 ocupados más (1,95 %); País Vasco, con 12.800 (1,27 %); Comunidad Valenciana, con 8.500 (0,34 %); Castilla y León, con 6.800 (0,65 %); Murcia, con 7.200 (0,97 %); Navarra, con 7.100 (2,25 %); Cantabria, con 3.700 (1,39 %); Melilla, con 3.200 (11,35 %); Cataluña, con 2.100 (0,05 %), y Ceuta, con 800 (2,18 %).

Por el contrario, la Comunidad de Madrid registró el mayor descenso trimestral de la ocupación, con 49.200 trabajadores menos, un 1,36 %; seguida de Andalucía, con 24.900 menos (0,68 %); Aragón, con 4.400 menos (0,68 %); Extremadura, con 3.700 empleados menos (0,85 %); Asturias, con 1.100 menos (0,25 %), y La Rioja, con 200 menos (0,13 %).

En cuanto al desempleo, la Comunidad Valenciana registró el mayor aumento trimestral en términos absolutos, con 31.000 parados más, un 10,19 %, hasta alcanzar los 335.600 desempleados.

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Le siguieron Cataluña, con 18.900 desempleados más (un incremento del 5,5 %); Galicia, con 19.400 (19,24 %); la Comunidad de Madrid, con 21.200 (7,11 %); Andalucía, con 13.400 (2,14 %), y Aragón, con 7.700 (13,53 %).

El número de parados también aumentó en Asturias, con 4.800 más (10,91 %); Navarra, con 4.800 (17,47 %); Cantabria, con 1.000 (4,67 %); Murcia, con 600 (0,65 %), y País Vasco, con 1.700 (2,16 %).

En el lado contrario, Baleares registró el mayor descenso del desempleo en términos relativos, con 9.900 parados menos, un 22,37 %. También bajó en Canarias, con 4.200 menos (3,12 %); Castilla y León, con 7.200 (7,45 %); Castilla-La Mancha, con 3.100 (2,39 %); Extremadura, con 1.700 (2,61 %); Ceuta, con 2.100 (19,70 %), y Melilla, con 100 (1,02 %).

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la ocupación aumentó en España en 465.500 personas, un 2,08 %, mientras que el número de parados se redujo en 21.900, un 0,84 %.

En términos interanuales, el empleo creció especialmente en Canarias, con 65.700 ocupados más (6,52 %); Madrid, con 61.500 (1,75 %); Cataluña, con 49.300 (1,25 %); Castilla-La Mancha, con 40.900 (4,35 %), y Baleares, con 36.200 (5,38 %).

En cuanto al desempleo, los mayores incrementos porcentuales interanuales se registraron en Navarra, con un 31,68 %; Galicia, con un 17,48 %; Aragón, con un 10,41 %, y Asturias, con un 12,87 %. Por el contrario, Canarias experimentó la mayor caída porcentual, con un 23,55 %, seguida de Baleares, con un 16,38 %; Murcia, con un 12,66 %, y Castilla y León, con un 10,94 %.