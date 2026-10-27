China sanciona a 680.000 personas en 9 meses mientras el PCCh debate disciplina interna

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido gobernante y del Estado, divulgaron los datos coincidiendo con la segunda jornada de la quinta sesión plenaria del XX Comité Central de la formación, que comenzó el lunes en Pekín y concluirá el jueves.

El balance recoge la apertura de 800.000 expedientes, incluidos los correspondientes a 73 altos cargos de rango provincial o ministerial y superior, y señala que 505.000 militantes recibieron sanciones del partido.

Las cifras de expedientes no equivalen necesariamente a condenas judiciales.

En 2025, los tribunales chinos tramitaron 36.000 casos de corrupción, sobornos y otros delitos vinculados al ejercicio del cargo que involucraron a 40.000 personas, incluidos 57 altos funcionarios, según el informe anual del Tribunal Supremo presentado en marzo.

La publicación de este martes coincide con el examen de un proyecto de resolución sobre disciplina interna que el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, presentó este lunes ante el pleno, informó la agencia oficial Xinhua.

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Xi explicó el borrador y expuso un informe de trabajo en nombre del Politburó durante la apertura de la reunión, celebrada a puerta cerrada.

El contenido detallado del documento no se ha divulgado. Xinhua recordó ayer que, durante los preparativos, el Politburó reclamó "estándares más elevados" y "medidas más concretas" para resolver los problemas internos de la formación.

La discusión tiene lugar después de que el propio Xi reconociera dificultades para garantizar el cumplimiento de sus órdenes en una organización de más de cien millones de militantes.

En un discurso publicado este mes por la revista oficial Qiushi, criticó que algunas directrices "no se aplican o se aplican de forma incorrecta".

El pleno llega además con las expulsiones de los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli pendientes de ratificación por el Comité Central, tras su anuncio en septiembre por acusaciones de corrupción y otras infracciones.

Sus caídas dejaron la Comisión Militar Central con solo dos integrantes: el propio Xi y el general Zhang Shengmin.

Desde 2012, la campaña anticorrupción de Xi ha alcanzado a dirigentes civiles y militares.

Si bien esta ofensiva, una de sus campañas estrella, ha destapado importantes casos de corrupción, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales o detractores políticos.