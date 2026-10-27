Diecisiete presos se fugan tras engañar a los guardias con una falsa emergencia médica

“El director de la prisión fue a ver a un recluso que, según se informó, se había desmayado; sin embargo, los reclusos atacaron a los guardias y lograron escapar”, explicó este martes el ministro de Recursos Energéticos y Derecho del estado, Nirmal Kumar, en una rueda de prensa.

Cuatro de los prófugos fueron capturados por las autoridades en las últimas horas.

La Policía ha desplegado 17 equipos especiales y drones para intensificar la búsqueda de los trece fugitivos restantes y realiza controles en localidades cercanas y vehículos.

Nueve funcionarios de la prisión han sido suspendidos por “incumplimiento de sus obligaciones”, entre ellos dos agentes de alto rango y siete guardias penitenciarios, según informó la agencia local ANI.

Partidos de la oposición han calificado la fuga como un fracaso del Gobierno estatal, liderado por el partido regional TVK.

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“El hecho de agrupar a tantos presos en prisión preventiva, no verificar un supuesto problema médico antes de abrir una celda y permitir que todo un grupo redujera al personal y saliera del recinto no es más que una muestra de incompetencia, mala gestión y una administración deficiente”, afirmó en X el portavoz del opositor BJP en el estado, Narayanan Tirupati.

Medios locales han descrito el incidente como una de las mayores fugas de reclusos registradas en Tamil Nadu desde 1995, cuando 43 personas escaparon de un centro de detención tras cavar un túnel subterráneo de casi 50 metros de longitud.