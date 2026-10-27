Dos hombres han sido acusados de un presunto complot en base militar británica

Los acusados son Mohmed Abdulkarim, de 24 años, y Nouman Essghir, también de 24 años, quienes este martes deberán comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres).

Abdulkarim, residente en Londres, está acusado de prestar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero, mientras que Essghir, quien también vive en esta capital, está acusado de acceder a un lugar prohibido, según precisó la Fiscalía.

Otros cinco hombres, que también son investigados por el presunto complot, permanecen en libertad bajo fianza.

El pasado 27 de septiembre, las autoridades británicas desmantelaron un presunto plan terrorista cerca de la base de Fairford, que hasta entonces era utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desplegar sus bombarderos para atacar Irán.

Tras la alerta de una vecina sobre la presencia de unas camionetas cerca de la base, las fuerzas de seguridad emitieron una alerta y decidieron la evacuación preventiva de 85 viviendas, aunque no se encontraron explosivos en los vehículos.

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En este operativo fueron detenidos cinco hombres de entre 23 y 25 años en las inmediaciones de la base y días después un ciudadano británico-iraní de 27 años fue arrestado así como un séptimo, de nacionalidad británica.

Tras este incidente, las autoridades estadounidenses decidieron retirar a otro lugar no revelado sus bombarderos.