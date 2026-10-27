El juez rechaza la comisión rogatoria a Arabia Saudí que solicitó Zapatero sobre las joyas

En un auto conocido este martes, Calama apunta que la comisión rogatoria "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia", y recuerda que Zapatero dispone de "medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma".

Calama considera que esta comisión rogatoria "no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva", sino a "construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado".

Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que, como él asegura, las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante una visita oficial a España en junio de 2007, cuando él era presidente del Gobierno.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en la que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente.

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez), supuso la apertura de una pieza separada en la investigación.

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La Fiscalía Anticorrupción propone investigar al expresidente del Gobierno español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE) por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado cuando dejó la Presidencia esas joyas "de muy significativo valor" encontradas en su despacho.