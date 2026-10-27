El mayor banco de Europa, HSBC, ganó el 32,55 % más hasta septiembre

Entre enero y septiembre, la facturación del grupo aumentó el 8,58 % interanual, hasta los 56.362 millones de dólares (50.456 millones de euros), indicó este martes HSBC en la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

La compañía atribuye la mejora de los beneficios en buena parte a la ausencia de los impactos extraordinarios -ventas de negocios, pérdidas por disolución o una provisión para gastos legales por el caso Madoff- que provocaron que estos cayeran un 28 % en el mismo período de 2025.

Así mismo, HSBC -con sede en Londres pero fundado en Hong Kong y con enfoque histórico hacia Asia- destaca también unos mayores ingresos por intereses, así como por comisiones en negocios como banca patrimonial y mayorista.

Concretamente, la facturación neta por intereses avanzó el 7,59 % interanual hasta septiembre para situarse en los 27.540 millones de dólares (24.654 millones de euros), gracias al crecimiento del balance de depósitos y a la reinversión de la cobertura para tipos de interés ('structural hedge') a tasas más altas.

Por su parte, el margen neto de interés -diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes- cerró el tercer trimestre en el 1,6 %, 3 puntos básicos por encima del nivel de hace un año pero dos menos que a mediados de este ejercicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al término de septiembre, HSBC tenía unos 1,03 billones de dólares (921.939 millones de euros) concedidos en créditos en términos netos, el 4,78 % más que hace un año, mientras que los depósitos ascendían a 1,84 billones de dólares (1,65 billones de euros), un aumento interanual del 5,73 %.

Hace un mes, la ratio de solvencia 'Tier 1' (recursos propios básicos) se situaba en el 16,3 %, 0,4 puntos por debajo del dato del primer semestre.

"Nuestro rendimiento demuestra que, en un mundo más complejo, los clientes siguen viniendo a nosotros para navegar a través de las incertidumbres y aprovechar nuevas oportunidades", indicó -en el comunicado- el consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery.

El ejecutivo francés celebró, igualmente, la "ejecución sólida" de la estrategia de simplificación corporativa en la que el grupo se ha embarcado: "A medida que simplificamos HSBC, creamos una mayor capacidad para invertir, crecer y ofrecer retornos sólidos a nuestros accionistas".

De cara al futuro, el banco mantiene su objetivo de incremento para los ingresos en un 5 % entre 2027 y 2028, aunque reconoce riesgos por la volatilidad de los mercados, el impacto de la guerra en Oriente Medio o las presiones sobre los tipos de interés por la inflación y un menor crecimiento a nivel global.

Las acciones de HSBC en la Bolsa de Hong Kong subieron hoy el 0,63 % hasta la pausa de la media sesión, durante la cual divulgó su cuenta de resultados, y acumulan un aumento del 15,12 % en lo que va de año.