El mayor banco de Europa, HSBC, ganó el 32,55 % más hasta septiembre

Entre enero y septiembre, la facturación del grupo aumentó el 8,58 % interanual, hasta los 56.362 millones de dólares (50.456 millones de euros), indicó este martes HSBC en la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.
La compañía atribuye la mejora de los beneficios en buena parte a la ausencia de los impactos extraordinarios -ventas de negocios, pérdidas por disolución o una provisión para gastos legales por el caso Madoff- que provocaron que estos cayeran un 28 % en el mismo período de 2025.
Así mismo, HSBC -con sede en Londres pero fundado en Hong Kong y con enfoque histórico hacia Asia- destaca también unos mayores ingresos por intereses, así como por comisiones en negocios como banca patrimonial y mayorista.
Concretamente, la facturación neta por intereses avanzó el 7,59 % interanual hasta septiembre para situarse en los 27.540 millones de dólares (24.654 millones de euros), gracias al crecimiento del balance de depósitos y a la reinversión de la cobertura para tipos de interés ('structural hedge') a tasas más altas.
Por su parte, el margen neto de interés -diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes- cerró el tercer trimestre en el 1,6 %, 3 puntos básicos por encima del nivel de hace un año pero dos menos que a mediados de este ejercicio.
Al término de septiembre, HSBC tenía unos 1,03 billones de dólares (921.939 millones de euros) concedidos en créditos en términos netos, el 4,78 % más que hace un año, mientras que los depósitos ascendían a 1,84 billones de dólares (1,65 billones de euros), un aumento interanual del 5,73 %.
Hace un mes, la ratio de solvencia 'Tier 1' (recursos propios básicos) se situaba en el 16,3 %, 0,4 puntos por debajo del dato del primer semestre.
"Nuestro rendimiento demuestra que, en un mundo más complejo, los clientes siguen viniendo a nosotros para navegar a través de las incertidumbres y aprovechar nuevas oportunidades", indicó -en el comunicado- el consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery.
El ejecutivo francés celebró, igualmente, la "ejecución sólida" de la estrategia de simplificación corporativa en la que el grupo se ha embarcado: "A medida que simplificamos HSBC, creamos una mayor capacidad para invertir, crecer y ofrecer retornos sólidos a nuestros accionistas".
De cara al futuro, el banco mantiene su objetivo de incremento para los ingresos en un 5 % entre 2027 y 2028, aunque reconoce riesgos por la volatilidad de los mercados, el impacto de la guerra en Oriente Medio o las presiones sobre los tipos de interés por la inflación y un menor crecimiento a nivel global.
Las acciones de HSBC en la Bolsa de Hong Kong subieron hoy el 0,63 % hasta la pausa de la media sesión, durante la cual divulgó su cuenta de resultados, y acumulan un aumento del 15,12 % en lo que va de año.