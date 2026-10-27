El mercado laboral en España sumó 73.600 ocupados en verano, pero desempleo sube a 10,18 %

Al mismo tiempo, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes, el desempleo subió en 95.900 personas, hasta los 2,59 millones, el mayor incremento en verano desde que estalló la pandemia, con una tasa del 10,18 % y superando de nuevo la barrera del 10 %.

El incremento del empleo en 73.600 personas es compatible con un aumento del paro en 95.900 personas, debido a que la población activa creció en 169.500, hasta un récord de 25,44 millones.

En la comparativa anual, el empleo aumentó en 465.500 personas (a un ritmo del 2,08 %) y el desempleo se redujo en 21.900 personas (al 0,84 %), lo que hizo que la población activa se elevara en 443.500 personas (al 1,77 %) con una tasa de actividad del 59,52 %.

"Trabajan más personas que nunca en España", subrayó en declaraciones remitidas a los medios el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien destaca que con este "son ya 25 trimestres seguidos de crecimiento del empleo".

Por sexos, el empleo creció entre junio y septiembre en 26.800 hombres y en 46.800 mujeres, si bien sigue habiendo 1,5 millones más de trabajadores que de trabajadoras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por nacionalidad, el empleo bajó en 1.800 personas entre los españoles –incluye doble nacionalidad– en términos netos y se incrementó en 75.400 en los extranjeros, que con 3,8 millones de ocupados representan al 16,7 % de la fuerza de trabajo.

Por sectores, la ocupación aumentó en los servicios (con 235.600 más), mientras que disminuyó en la agricultura (con 58.300 menos), la industria (54.400 menos) y la construcción (49.300 menos).

Sobre el desempleo en la evolución trimestral, el número de hombres en paro aumentó en 55.700 y el de mujeres en 40.300.

La tasa de paro femenina subió hasta el 11,28 % y la masculina hasta el 9,20 %.

Por nacionalidad, el paro se incrementó entre los españoles en 71.400 y, entre los extranjeros, en 24.500.

El desempleo creció este trimestre en todos los sectores con los servicios a la cabeza, con 54.800 más; agricultura, con 18.000 más; industria, con una subida de 14.300, y la construcción, con un alza de 4.900.