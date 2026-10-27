El tribunal alemán que juzga voladura del gasoducto Nord Stream rechaza sobreseer el caso

El equipo de letrados de Kuznetsov, acusado entre otros cargos de haber cometido un crimen de guerra, reclamó en la primera vista el pasado 14 de octubre que se sobreseyera la causa, con la argumentación de que no es posible un proceso justo.

Según la defensa, el acusado no puede declarar para exonerarse y ni siquiera comunicarse libremente con su equipo, porque en su función de antiguo oficial ucraniano tiene el deber de mantener la confidencialidad, bajo pena de prisión en Ucrania.

No obstante, la magistrada que preside el proceso, Anne Meier-Göring, replicó este martes que "en base al derecho alemán, el acusado no se ve restringido en su defensa" por estas circunstancias, las cuales emanan del derecho de un Estado extranjero, informa la cadena de televisión ntv.

Según el tribunal, una vez dirimida esta cuestión, este martes está previsto que declare también un perito de la Oficina de Investigaciones Criminales sobre los daños sufridos por el sabotaje al gasoducto y sobre la posible causa de la explosión, que la Fiscalía General del Estado alemana atribuye a un grupo liderado por Kuznetsov que supuestamente seguía órdenes del Ejército ucraniano.

Los abogados del acusado también habían aprovechado el inicio del proceso para denunciar las condiciones de confinamiento solitario en las que se encuentra su cliente durante 23 horas al día desde hace ya 11 meses, cuando fue entregado a Alemania por las autoridades de Italia, donde había sido detenido en verano de 2025.

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Según sus letrados, debido a la especial relevancia del caso, la Fiscalía ha conseguido imponer que se vigilen todas las comunicaciones de Kuznetsov, lo que excluye la posibilidad de alojarle con otros presos comunes que pudieran trasladar mensajes al exterior.

De acuerdo con el escrito de acusación, el exmilitar ucraniano era en septiembre de 2022 un miembro en activo de una unidad de élite del Ejército, y encabezó un grupo de otros seis integrantes que fletó un velero desde el puerto alemán de Rostock hasta el gasoducto a su paso por las inmediaciones de la isla danesa de Bornholm en el mar Báltico.

Allí, supuestamente, se sumergieron a 80 metros de profundidad para colocar cuatro cargas explosivas provistas de temporizadores en diferentes hilos del gasoducto, destinado a llevar directamente a Alemania gas natural desde Rusia.

Según la Fiscalía, Kuznetsov era consciente de que Nord Stream no era un objetivo militar, sino civil, con lo que no constituía un blanco legítimo en un contexto de guerra.

Para los investigadores alemanes, el ataque fue ordenado por un antiguo oficial de los servicios de inteligencia ucranianos Román Chervinskí, pero no está claro hasta qué punto los máximos mandos militares tenían conocimiento de la operación, aunque el presidente Volodímir Zelenski ha negado cualquier implicación.

Otro supuesto integrante del grupo, Vladímir Zhuravlov, fue detenido este verano en Croacia, donde está detenido pendiente de extradición a Alemania.