Filipinas dice que fortalecer alianza con EE.UU. es "la prioridad" ante visita de Hegseth

"La prioridad es fortalecer nuestra alianza", subrayó este martes el portavoz de Defensa Nacional filipino, Arsenio Andolong, sobre Washington, al que definió como "socio clave en la modernización" de las Fuerzas Armadas filipinas y en el desarrollo de capacidades futuras.

Hegseth, cuya llegada está prevista para el miércoles, busca reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la "paz mediante la fuerza" en el Pacífico, fortalecer la disuasión y "ampliar el reparto de responsabilidades", según el Pentágono, en una cita a la que también acudirán sus pares de Japón, India, Corea del Sur y Nueva Zelanda, con Australia, Rusia y China pendientes de confirmación.

"Se extendió la invitación formal (a China), pero hasta este momento no contamos con una confirmación sobre sus asistentes", afirmó este martes el portavoz filipino en una rueda de prensa.

El portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, evitó esta semana aclarar si Pekín enviará a altos cargos y, aunque defendió el papel del foro para "fomentar el diálogo y la confianza", advirtió contra quienes intenten utilizarlo para "crear problemas".

El mar de China Meridional, escenario habitual de disputas entre Manila y Pekín, que reclama casi la totalidad de sus aguas ricas en recursos, figurará previsiblemente en el debate, ya que forma "casi siempre" parte de las discusiones y "no prevemos que sea diferente en esta ocasión", según Andolong.

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El portavoz añadió que se abordará también la seguridad marítima, la respuesta ante desastres, el antiterrorismo, el desminado humanitario y la ciberseguridad, parte de lo que llamó "la nueva normalidad", además de encuentros bilaterales paralelos entre los participantes.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrará en Cebú la 20ª Reunión de Ministros de Defensa, además de la 13ª ADMM-Plus (28-29 octubre), que contará con la presencia de la mayoría de sus ocho socios: Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur y Nueva Zelanda, a falta de que confirmen Australia, Rusia y China.

Las reuniones, que coinciden con el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, concluirán el jueves, como paso previo a la cumbre de líderes de la ASEAN en la capital filipina, del 15 al 17 de noviembre, a la que está previsto que asistan mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.