Fundador de TikTok bate récord de riqueza en China impulsado por IA, según 'Forbes china'

El empresario, de 43 años, incrementó su fortuna en 200.000 millones de yuanes (unos 30.000 millones de dólares) gracias al desarrollo de los negocios de IA de ByteDance, que impulsaron su valoración y permitieron a Zhang liderar por segunda vez la clasificación nacional tras 2024.

La lista de Hurun, conocida como la 'Forbes china', incluye a 1.529 empresarios con patrimonios superiores a 5.000 millones de yuanes (unos 750 millones de dólares), 95 más que el año anterior y un máximo histórico.

La riqueza conjunta de los integrantes, calculada hasta el 1 de septiembre, aumentó un 7 %, hasta los 32 billones de yuanes (unos 4,8 billones de dólares), mientras que las fortunas superiores a 100.000 millones de yuanes (unos 15.000 millones de dólares) ascendieron a 43.

Zhang desbancó a Zhong Shanshan, fundador de la embotelladora de agua Nongfu Spring, que bajó al segundo puesto tras perder 120.000 millones de yuanes (unos 18.000 millones de dólares), hasta los 410.000 millones (unos 61.500 millones de dólares), por la caída bursátil de otra de sus empresas, Wantai Biological Pharmacy.

El tercer puesto correspondió a Zeng Yuqun, impulsor del fabricante de baterías CATL, cuya riqueza aumentó un 17 %, hasta los 385.000 millones de yuanes (unos 57.740 millones de dólares), aupada por la demanda de vehículos eléctricos y almacenamiento energético.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, debutó directamente en la séptima posición con 280.000 millones de yuanes (unos 42.000 millones de dólares), tras la expansión internacional de sus modelos de IA de código abierto.

También entró entre los diez primeros Chen Tianshi, fundador del fabricante de chips de IA Cambricon Technologies, con 205.000 millones de yuanes (unos 30.744 millones de dólares), un 14 % más.

Según Hurun, la IA es el principal motor individual de creación de riqueza, con más de 160 empresarios vinculados al sector, aproximadamente uno de cada diez integrantes, mientras que la robótica aporta cerca de 80 fortunas.

Entre ellas destaca Wang Xingxing, impulsor de del fabricante de robots humanoides Unitree Robotics, que debutó con 69.500 millones de yuanes (unos 10.423 millones de dólares) tras la salida a bolsa de su empresa en agosto.

El avance tecnológico contrasta con las pérdidas de empresarios como Lei Jun, uno de los fundadores de Xiaomi, cuya fortuna se redujo en 157.000 millones de yuanes (unos 23.545 millones de dólares), la mayor caída del informe.

También perdieron patrimonio Ma Huateng, presidente de Tencent, que retrocedió 119.000 millones de yuanes (unos 17.850 millones de dólares) y cayó al cuarto puesto, y Colin Huang, fundador de Pinduoduo, matriz de Temu, que perdió 112.000 millones (unos 16.797 millones de dólares) y salió de los diez primeros.

En total, 911 empresarios perdieron riqueza o permanecieron estancados y 167 desaparecieron de la clasificación.

La lista nacional, cuyo umbral es de 5.000 millones de yuanes (unos 750 millones de dólares), difiere de la clasificación mundial de Hurun publicada en marzo, que contabilizó en China a 1.110 personas con fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, por delante de Estados Unidos.