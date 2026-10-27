Georgia aspira a convertirse en un "puente financiero y tecnológico" entre Europa y Asia

"Nuestra ubicación estratégica, infraestructura, estabilidad macroeconómica y clima de inversión favorable proporcionan un buen cimiento para que Georgia se convierta en un nudo regional para el comercio, la logística, las finanzas y la innovación tecnológica", aseveró durante la inauguración del evento trasmitida por el canal público Imedi.

La Cumbre Financiera de Tiflis, en la que participan cerca de 800 delegados de más de medio centenar de países, ha sido organizada en cooperación con la organización Global Finance & Technology Network (GFTN) de Singapur.

"Durante siglos Georgia fue un puente entre Occidente y Oriente. Hoy, en el contexto de los cambios globales económicos y geopolíticos, este papel histórico de Georgia adquiere especial importancia", aseveró Kobajidze.

Según el primer ministro, el intenso crecimiento económico de la nación caucásica permitirá a Georgia lograr este objetivo.

"El crecimiento económico promedio entre 2021-2025 fue de un 9,3 %. Durante los primeros ocho meses de este año el crecimiento económico ascendió a 7,6 %, entre otras cosas gracias a la exportación de servicios tecnológicos en materia de informática y comunicaciones", aseveró.

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Indicó que "en el mercado georgiano ya operan más de 40 proveedores de servicios de activos virtuales y tres bancos digitales, uno de ellos creados por iniciativa de Singapur".

Y señaló que "el fortalecimiento de la cooperación económica regional y la transformación de Georgia en un centro financiero y tecnológico regional" es una prioridad del Gobierno.