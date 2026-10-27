Iberdrola emite 1.600 millones de dólares de bonos verdes en el mercado de Estados Unidos

La empresa, una de las mayores del sector a nivel global, explicó en un comunicado que esta emisión se ha cubierto con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, más de tres veces el importe final, en la que han participado 116 inversores entre los que se encuentran muchas de las principales instituciones financieras.

La energética añade que dicha operación es la primera operación directa en Estados Unidos por parte de Iberdrola desde 2009 y que abre una nueva vía de financiación para la compañía en un mercado en el que sí vienen manteniendo actividad sus filiales americanas.

La emisión está estructurada en dos tramos: el primero asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2029.

El segundo tramo de los bonos asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2033.

El importe que se obtenga se destinará a financiar o refinanciar proyectos verdes de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el "Marco de Iberdrola para la Financiación Verde".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta operación, según explica la compañía, permite a Iberdrola ampliar y diversificar sus fuentes de financiación y contribuye a mejorar progresivamente sus costes financieros tanto en el mercado estadounidense como en el euromercado.

Asimismo, señala que, en términos relativos, el coste final ha sido comparable al que Iberdrola podría haber obtenido en el euromercado, lo que refleja "el buen momento elegido para ejecutar la transacción".

Iberdrola tiene previsto realizar inversiones anuales por 5.000 millones de dólares en Estados Unidos.