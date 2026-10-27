Irán amenaza a la naviera surcoreana Sinokor con nuevas medidas contra sus buques en Ormuz

“Los buques pertenecientes a la compañía naviera Sinokor han cometido el mayor número de infracciones de las normas de tránsito durante los últimos tres meses y, hasta la fecha, se han adoptado medidas operativas contra al menos siete de ellos”, informó la Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico (PGSA) en su cuenta de X.

Sin embargo, el organismo iraní de gestión de la vía marítima no precisó en qué consistieron esas medidas ni cuándo o dónde se llevaron a cabo.

La PGSA también alertó a los propietarios de las cargas, las partes interesadas y los proveedores de servicios de seguros de que “a partir del 1 de noviembre se tomarán medidas legales contra todas las embarcaciones de esta compañía”.

Sinokor se ha convertido en uno de los principales operadores del transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz y sus buques trasladaron 105,6 millones de barriles de crudo de un total de 286 millones en septiembre, según informó el medio estadounidense Bloomberg, basándose en datos de seguimiento de embarcaciones de las firmas Vortexa, Equasis y Signal Group.

Los petroleros de Sinokor transportan crudo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y, más recientemente, también de Irak y Catar, mediante viajes cortos a través de Ormuz para transferir la carga a otros buques en el golfo de Omán, agrega la fuente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La advertencia iraní se produce después de que Teherán elevara el pasado 20 de octubre a 122 el número de navíos incluidos en su lista de “infractores” por incumplir las normas de navegación en Ormuz.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado de al menos 15 incidentes marítimos, en cuatro de los cuales aseguró haber atacado a buques, mientras que en los otros once afirmó que las embarcaciones chocaron con sus minas navales.

La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero como medida de presión, mientras que Washington asegura que ha logrado restablecer el tránsito marítimo y que el comercio de petróleo en la región ha superado ya los niveles previos al conflicto.