La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera vuelve a batir récords

En un informe publicado de cara a la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático en la ciudad turca de Antalya (COP31), la agencia de la ONU indica que la concentración media mundial de CO2 fue de 426,8 partes por millón el pasado año, el 153 % del nivel de referencia preindustrial de 1750.

La concentración de metano, segundo principal gas de efecto invernadero, fue de 1.948 partes por mil millones, el 267 % de la era preindustrial, mientras que la de óxido nitroso fue de 339,1 partes por mil millones en 2025, el 126 % del nivel de 1750, de acuerdo con la OMM.

"Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor en la atmósfera sin precedentes, alimentando fenómenos meteorológicos más extremos y aumentando los riesgos para nuestras economías y sociedades", indicó la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett, al presentarse las cifras.

La 'número dos' de la agencia meteorológica de Naciones Unidas recordó que los 11 últimos años han sido los más cálidos nunca antes registrados, y que el dióxido de carbono permanece largo tiempo en la atmósfera, afectando al clima mundial durante siglos.

Los niveles de CO2 registrados el pasado año, calculados con datos de 179 estaciones, indican una concentración un 13 % mayor a la que había en la atmósfera en 2004, cuando la OMM publicó su primer informe anual de este tipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto a 2024, el crecimiento en la concentración de CO2 en la atmósfera, de 2,8 partes por millón más, es superior a la media de la década 2011-2020 (2,4 partes), y más del triple del aumento anual que se registraba en los años 60 del siglo pasado (0,8 partes).

Es, no obstante, algo más baja que la registrada entre 2023 y 2024, en parte porque el segundo de esos años, en el que hubo un intenso episodio de El Niño que influyó en el aumento de temperaturas, estuvo especialmente afectado por grandes incendios que aumentaron las emisiones.

La situación podría repetirse en 2027, ya que la OMM ha advertido de un nuevo episodio de El Niño "sin precedentes", con aumentos de la temperatura de la superficie marina de hasta 3,8 grados que podrían suponer un año especialmente duro en lo que respecta a olas de calor, incendios, inundaciones y otros desastres naturales.

La alta responsable científica de la OMM, Oksana Tarasova, advirtió además de que el calentamiento climático está reduciendo la capacidad de absorción de CO2 por los océanos.

Aproximadamente la mitad de este gas emitido cada año permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y marinos.

Aunque los informes de la OMM se enfocan especialmente en los tres gases mencionados -dióxido de carbono, metano y óxido nitroso- en esta ocasión la agencia también pide mayor atención a otros menos abundantes pero que también podrían suponer una amenaza, como el hexafluoruro de azufre (SF6).

La OMM advierte de que este gas, relacionado con la producción y distribución de electricidad, ha aumentado en concentración de forma constante en las últimas tres décadas, en paralelo al incremento de la electrificación mundial.

"Su permanencia en la atmósfera supera los mil años, y su potencial de calentamiento global a cien años es el más elevado, aproximadamente 24.300 veces superior al del CO2", alertó la OMM, señalando que las concentraciones de este gas registradas en 2025 también batieron récords.