La Justicia egipcia ordena cierre de medio independiente e impone multa de 48.000 euros

El Tribunal de Delitos Menores de New Cairo (este de El Cairo) "ha ordenado el cierre del sitio web de noticias Mada Masr y ha impuesto una multa de tres millones de libras egipcias a su redactora jefa bajo la acusación de operar el sitio web sin contar con la debida licencia", informó en un comunicado el juzgado.

Fuentes judiciales señalaron a EFE que tras el fallo, Lina Attalah fue puesta bajo custodia por las fuerzas de seguridad, y que se espera que su equipo de defensa presente un recurso contra la sentencia o pague la multa para lograr su puesta en libertad.

Por su parte, Mada Masr indicó en un comunicado que la sesión del martes celebrada ante la novena sala del Tribunal y presidida por el juez Mohamed Mubarak "fue suspendida" durante un tiempo "para deliberar después de que la defensa de Attalah solicitara tiempo para revisar el expediente del caso".

Tras la deliberación, "el juez ordenó el desalojo de la sala, permitiendo únicamente la permanencia de Attalah y su equipo de defensa", según relató el director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR), Hossam Bahgat, quien también se encontraba presente en la sesión.

"El juez presidente y un representante de la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado regresaron a la sala, y el juez anunció que el tribunal mantenía su rechazo a todos los argumentos procesales presentados por la defensa, incluidas las solicitudes para aportar documentación o interrogar a testigos", recogió la nota.

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Denunció que tras esto, el juez designó "por sorpresa" a un abogado externo para representar a Attalah, pese a que ella ya contaba con ocho abogados en la sala.

Tanto la periodista como su equipo rechazaron la designación, pero el juez se negó a registrar la objeción de Attalah y llegó a anotar supuestas peticiones del abogado designado sin que este hubiera hablado.

Finalmente, dictó sentencia condenatoria en medio de las protestas de la defensa, imponiendo a Attalah una multa de tres millones de libras egipcias, el cierre de Mada Masr y la confiscación de sus bienes.

Attalah fue interrogada durante más de seis horas el pasado miércoles acerca de la cobertura de su medio sobre la ola de protestas en cárceles egipcias y de la situación legal de la licencia de Mada Masr, y finalmente fue puesta en libertad bajo una fianza de 100.000 libras egipcias (alrededor de 2.000 dólares/1.600 euros al cambio actual).

Unas cien organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), se solidarizaron el pasado viernes con la periodista después de que fuera enviada a juicio por la Fiscalía, y condenaron "el ataque sin precedentes a la libertad de prensa en Egipto".

Recordaron que la editora fue citada para comparecer ante la Fiscalía, horas después de que Mada Masr se uniera a otros siete medios independientes árabes en la creación de una redacción solidaria para llenar el vacío del portal de verificación de noticias egipcio Matsadaash, después de que fueran enviados a la cárcel todos sus redactores.

Mada Masr es un portal digital creado en 2013 crítico con el poder egipcio y uno de los escasos medios independientes en el país, y ha sido bloqueado en Egipto desde hace años y sometido a presión judicial y policial.

De hecho, no es la primera vez que Attalah, así como otros redactores, enfrentan detenciones y juicios por su actividad y confiscaciones de sus ordenadores y móviles.