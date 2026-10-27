La misión de la ONU en Somalia pondrá fin a sus operaciones el próximo 31 de octubre

"Este hito pone fin a más de tres décadas de misiones de las Naciones Unidas en apoyo a la consolidación de la paz, la construcción del Estado, la gobernanza y la reconciliación en Somalia", señaló Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado divulgado por la UNTMIS a última hora del lunes.

El cese de las operaciones se produce tras dos años de transición y en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la petición del Gobierno somalí.

"De acuerdo con la hoja de ruta para la transición acordada conjuntamente entre el Gobierno Federal de Somalia y las Naciones Unidas, las funciones encomendadas a la UNTMIS se han transferido a las instituciones somalís y a las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas", detalló Dujarric.

Ese trasvase, destacó, "refleja el compromiso de Somalia con una mayor apropiación nacional de su agenda de consolidación de la paz y construcción del Estado".

La ONU "seguirá apoyando a Somalia" y "trabajando en colaboración con las autoridades somalís, la Unión Africana (UA) y otros socios internacionales para promover la paz, la estabilidad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible", destacó el portavoz.

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Según el comunicado, Guterres reconoce "los importantes desafíos políticos, de seguridad, humanitarios y de desarrollo que aún persisten" y "pide un apoyo internacional sostenido para consolidar los progresos, impulsar el diálogo político inclusivo y la reconciliación, fortalecer las instituciones y promover y proteger los derechos humanos".

El Gobierno de Somalia solicitó oficialmente a la ONU en mayo de 2024 -tras un "examen exhaustivo" de sus "prioridades estratégicas"- que terminara la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM), presente en el país desde 2013 y reemplazada entonces por la UNTMIS.

UNSOM sustituyó a su vez a la Oficina Política de la ONU para Somalia (UNPOS), que existió desde el 15 de abril de 1995 hasta la expiración de su mandato el 2 de junio de 2013.

La salida de la misión se produce mientras el país busca apoyo y más financiación para la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (UA) en Somalia (AUSSOM).

La AUSSOM se enfrenta a un futuro incierto después de que Estados Unidos notificara el pasado julio que, aunque no se opone a la renovación del mandato de esa misión por parte del Consejo de Seguridad, sí que rechazaría cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo por parte de la ONU al dispositivo.

Aunque Washington afirmó inicialmente que acabaría con su financiación a partir del próximo 31 de diciembre, posteriormente alargó ese plazo un año más.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Somalia combate al grupo yihadista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, que controla zonas rurales del centro y el sur del país.