La oposición serbia, lista para el poder con un traspaso tranquilo tras 12 años de Vucic

El plazo para presentar reclamaciones al recuento en colegios electorales termina mañana a las 20.00 (19.00 GMT). Mientras, la Comisión Electoral ha actualizado el escrutinio hasta el 98 % de las papeletas, y ha anunciado que la Lista de Estudiantes logró el 52,8 % de los votos, frente al 39 % del conservador SNS de Vucic.

Ese resultado da hasta 141 de los 250 diputados a la candidatura opositora, y unos 103 al SNS, que había tenido junto a sus socios mayoría absoluta de forma ininterrumpida desde 2014.

Si no hay reclamaciones, los resultados podrían ser ya oficiales a finales de esta semana, y el nuevo Parlamento podría quedar constituido a más tardar a mediados del mes que viene.

A partir de ahí comenzaría a contar el plazo máximo de 90 días para elegir al nuevo primer ministro y al Gobierno.

"Aún no estamos legalmente en el poder, pero contamos con una mayoría absoluta de 140 escaños. Sabemos cómo lo haremos. Creo que hemos demostrado nuestra preparación y rapidez", ha declarado a la emisora N1 Sonja Simonović, una portavoz de los universitarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Radomir Saicic, profesor universitario de Química y número 91 en la candidatura opositora, ha señalado que durante el periodos de traspaso de poder será muy importante evitar que los partidarios de Vucic en puestos de responsabilidad traten de ocultar documentos o bienes.

"Advertimos a los directivos de empresas públicas y a quienes ocupan puestos de responsabilidad que no obedezcan las órdenes ilegales de jefes corruptos", afirmó Saicic, de quien se rumorea podría ser el candidato a las elecciones presidenciales que Serbia debe celebrar aún este año.

Vucic, que había sido primer ministro entre 2014 y 2017, adelantó el pasado septiembre las elecciones y dimitió del puesto de jefe del Estado que ocupaba desde ese año para aspirar de nuevo a dirigir el Gobierno.

El adelanto electoral llegó tras casi dos años de masivas protestas ciudadanas, lideradas por los universitarios, contra lo que consideran el creciente autoritarismo y corrupción de Vucic y su Ejecutivo.

"No solo abogamos por un cambio de Gobierno, sino por un nuevo sistema de valores en el que la justicia sea igual para todos y las leyes se apliquen a todos", declaró Saicic.

Ningún universitario aparece en la candidatura, en una muestra de que no aspiran a controlar el poder, y han elegido mediante asambleas a los aspirantes a diputados, muchos de ellos académicos, expertos y profesionales de distintos ámbitos, sin experiencia ni militancia política.

Su programa se ha centrado en combatir la corrupción, defender el Estado de derecho y reforzar las instituciones y la transparencia, sin concretar propuestas económicas o de política exterior, en una calculada ambigüedad para atraer al mayor número de votantes.

Durante los años de Vucic en el poder, Serbia ha empeorado su nota en los índices de corrupción y se ha ralentizado su camino de acceso a la Unión Europea, al tiempo que mantenía buenas relaciones con Rusia y aumentaba los contactos, sobre todo económicos, con China.

La victoria de la oposición ha generado una enorme expectativa en Serbia, con la esperanza puesta en contar con más libertad y menos corrupción, según las encuestas.

Con todo, Saicic ha advertido que los cambios llevarán tiempo y ha pedido paciencia a los ciudadanos.

Jovo Bakic, número 76 en la Lista y profesor de Sociología en la Universidad de Belgrado, ha declarado al diario Danas que uno de las prioridades del nuevo Ejecutivo será "romper todos los vínculos del Estado con el crimen organizado" y depurar el Ministerio del Interior de "elementos criminales".

Tras sólo dos días después de las elecciones ya comienzan a verse señales de cambio.

El redactor jefe de la televisión pública de la región Vojvodina (RTV), miembro del SNS, presentó ayer su dimisión y la emisora ha pedido este martes públicamente disculpas a la audiencia "por no haber cumplido con sus obligaciones durante años".

La ONG CRTA ha calculado que la radiotelevisión pública serbia RTS dedicó al mandatario y su Gobierno el 93 % del tiempo de información electoral y sólo un 7 % a la oposición, porcentaje que se eleva al 15 % si se incluyen las teles privadas.

Empleados de la radiotelevisión pública RTS han pedido la dimisión de su directora y de la jefa de informativos, mientras que la lista ganadora reclama sustituir a la actual dirección por un equipo interino propuesto por los universitarios y los sindicatos de la cadena.