La participación en Israel se mantiene respecto a 2022 en las primeras horas de votación

Israel acoge este martes unas reñidas elecciones clave para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y las primeras celebradas desde los ataques de las milicias propalestinas de Hamás hace tres años, cuyas encuestas dan la victoria, por un estrecho margen, al opositor Gadi Eisenkot.

Según medios israelíes, se trata del porcentaje de participación más alto a esa hora desde 1981. Hasta las 10.00 hora local, votaron en Israel 1,2 millones de personas, de un censo de 7,3 millones.

El portavoz de la Comisión Electoral, Dean Livne, informó en rueda de prensa de los primeros datos de participación, y añadió que durante las primeras horas se registraron menos incidentes que en las elecciones de 2022.

Tan solo citó un incidente reportado por la Policía israelí, que informó en un comunicado de la detención de tres personas por un supuesto caso de soborno electoral, a las que se incautaron sobres con dinero para comprar presuntamente a votantes del partido islamista Raam.

Los colegios electorales en Israel abrieron este martes a las 7.00 hora local (5.00 GMT) para estos comicios, en los que se decidirá quién gobernará el país tras algunos de sus años más violentos y con Netanyahu segundo en las encuestas.

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Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unas elecciones con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

A lo largo del país, y también en los asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, 12.018 colegios electorales han abierto sus puertas para 7.332.000 electores, según las cifras de la Comisión Electoral Central israelí.

Sin embargo, algunos votantes ya han acudido a la urnas: el pasado 15 de octubre lo hicieron los miembros de las misiones diplomáticas en el exterior y, desde el día 21, los soldados en activo del Ejército.

Las elecciones pondrán el termómetro al país, tras una legislatura que comenzó con las mayores protestas de su historia tras el intento de Netanyahu de lapidar la independencia del poder judicial, se vio atravesada por la masacre del 7 de octubre, los rehenes y la ofensiva contra Gaza, y arrastra una consecución de escaladas bélicas contra Líbano e Irán, la última este marzo.