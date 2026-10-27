Libia anuncia el levantamiento de restricciones en su espacio aéreo tras 11 años

Según explicó la cartera de Estado en un comunicado, la decisión se formalizó el pasado viernes durante una reunión de autoridades de la aviación civil de Oriente Medio celebrada en Doha, Catar, donde el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, comunicó la anulación de la medida restrictiva.

El ministro de Transporte, Mohamed Shahoubi, manifestó que el levantamiento de las restricciones es el resultado de la coordinación del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país- con organizaciones internacionales y las mejoras de las normas de seguridad.

En su opinión, la decisión contribuirá a incrementar el tráfico aéreo, a estimular el transporte y a aumentar la recaudación nacional, lo que -consideró- supondrá un espaldarazo a las actividades económicas, turísticas y de inversión.

Para alcanzar la meta fijada, Shahoubi anunció el lanzamiento de un programa para promover el espacio aéreo libio entre las aerolíneas "mundiales", con el fin de "animarlas" a retomar los vuelos directos al país magrebí y a beneficiarse del corredor aéreo que conecta Europa con África.

El levantamiento de las restricciones representa un paso "importante" para la aeronáutica libia, pero serán las propias compañías internacionales las que decidirán si operan con el país magrebí, según las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes.

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Aunque la medida supone un avance técnico e institucional aplaudido por las autoridades del sector aeronáutico, no resuelve la inestabilidad política ni la fragmentación del país, con el oeste gobernado por el GUN bajo el liderazgo del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, y el este tutelado por el mariscar Jalifa Haftar.

El Ministerio de Transporte no precisó qué rutas se prevé reanudar ni las fechas en las que se harán efectivos los cambios.