Los nacionalistas corsos se retiran del proceso de autonomía tras el rechazo del Senado

En un intento para reconducir la situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha pedido este martes a la ministra de Ordenación del Territorio, Françoise Gatel, encargada del proyecto de reforma, que reúna a todas las partes para "encontrar soluciones para que este dossier avance", según la emisora France Inter.

Una iniciativa que pretende que no sean irreversibles los anuncios hechos por la mayoría autonomista y nacionalista en el Consejo Regional de Córcega de que abandonan el proceso.

El presidente de ese órgano, Gilles Simeoni, y el senador del partido Femu a Corsica Paul Toussaint Parigi, los dos autonomistas, fueron los primeros que desde el mismo Senado anunciaron que daban por cerrado el proyecto para un régimen autonómico a la vista de lo ocurrido en la cámara alta, controlada por Los Republicanos, la formación de la derecha clásica francesa.

El Senado, que había estado examinando el proyecto de reforma constitucional impulsado en 2022 a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, y que había sido aprobado por la Asamblea Nacional al comienzo del verano en primera lectura, lo rechazó la pasada noche.

Un proyecto que había recibido en 2024 el visto bueno de la Asamblea de Córcega -por tanto de la mayoría autonomista allí- cuyo futuro es ahora muy incierto, y que incluye en particular un reconocimiento de Córcega como una "comunidad insular, histórica y cultural" y la atribución de una serie de poderes legislativos a la región.

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Ambos aspectos eran inaceptables para la derecha clásica francesa, como lo dejó claro el presidente de LR y candidato a las presidenciales del año próximo, Bruno Retailleau, que reprochaba al texto pretender "constitucionalizar el comunitarismo".

Para Retailleau, "no puede haber una especie de doble soberanía popular, con una ley corsa que diría una cosa y una ley francesa que diría otra".

Durante el debate en la cámara alta, a iniciativa de Muriel Jourda, senadora de LR, se había discutido una propuesta alternativa -que finalmente no salió adelante- que además de suprimir la noción de "comunidad insular" y la que iba a constitucionalizar el concepto de "patrimonio histórico, lingüístico y cultural singular" de Córcega, dejaba los poderes legislativos en habilitaciones normativas.

El calendario electoral deja poco margen para retomar este proceso sobre la autonomía de Córcega, ya que los comicios presidenciales de la próxima primavera (el 18 de abril y el 2 de mayo) van a suspender la actividad de la Asamblea Nacional a partir del 28 de febrero.