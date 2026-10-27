Meghan Markle vuelve a la televisión australiana como presentadora del MasterChef Junior

La aparición de Meghan en el concurso del pasado junio -que fue grabado dos meses antes- dio a la cadena 'Network 10' sus cifras más altas de audiencia desde 2023, aunque ese papel no dejó de ser polémico entre el público australiano, ya que muchos cuestionaron sus dotes culinarias.

El éxito de Meghan en la cadena australiana le puede suponer un alivio -económico y reputacional- después de que Netflix anunciara en enero pasado que no renovaba su contrato con ella para continuar con el programa 'With Love, Meghan', ante los pobres índices de audiencia de ese programa.

En un comunicado, Markle presentó así su próxima contribución: "Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver cómo estas jóvenes estrellas (los participantes tienen entre 9 y 13 años) llevan a cabo sus creaciones en la cocina va a ser muy divertido".

Los medios británicos, que recogen este martes la noticia del nuevo programa de la siempre mediática duquesa, ahora residente en Inglaterra, se preguntan si el rodaje de ese programa supondrá que Meghan y Enrique se instalarán temporalmente en Australia.

La familia se mudó sorpresivamente a Inglaterra el pasado agosto, después de pasar seis años en California. Sin embargo, el palacio de Buckingham puso inmediatamente distancias con ellos, subrayando que sus actividades en adelante las llevarían a cabo como personas privadas y no como miembros activos de la realeza.

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En este sentido, los medios se preguntan con frecuencia cómo financian los duques de Sussex un alto tren de vida que les ha llevado a instalarse en los Cotswolds, posiblemente la región más cara del país, y llevar a sus hijos a una escuela privada en la zona. La seguridad que requiere toda la familia ha sido siempre un motivo de fricción entre ellos y el rey Carlos III.