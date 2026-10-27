Merz inicia en Singapur una gira asiática para estrechar lazos comerciales y de seguridad

"Nuestra prosperidad depende de rutas comerciales abiertas. Nuestra seguridad, también. Por eso viajo a Singapur, Japón y Corea del Sur: para fomentar el comercio, asegurar el acceso a materias primas y generar empleos en Alemania", indicó hoy Merz en X.

El dirigente alemán comenzó su agenda oficial con una visita al Parlamento de Singapur, donde fue recibido por el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, con quien se reunirá a lo largo del día.

Wong adelantó que ambos líderes abordarán un plan de trabajo sobre cinco pilares que incluye seguridad, comercio y energía, en el que tendrá un destacado papel el desarrollo del sector de la inteligencia artificial (IA).

En una rueda de prensa conjunta, Wong reconoció el "enorme potencial" de la IA para transformar las economías y crear nuevas oportunidades para empresas y trabajadores de ambas naciones.

"Sobre todo en el desarrollo y la implementación de la IA industrial, donde las fortalezas de nuestros dos países pueden complementarse", afirmó el líder de la ciudad-Estado, un centro global de innovación tecnológica y que ha apostado fuerte por el desarrollo de centros de datos para la IA.

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Por su parte, Merz dijo que ambos países amplían su asociación estratégica y vínculos "en los ámbitos del comercio, la defensa, la ciberseguridad y la inteligencia artificial", en un mensaje publicado en redes sociales.

En la agenda de Merz también esta prevista una visita al presidente singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y al ex primer ministro, Lee Hsien Loong, además de impartir una conferencia titulada "Alemania y el Indo-Pacífico: colaboración, competitividad y resiliencia en un mundo cambiante", en el Instituto ISEAS - Yusof Ishak, informa del Ministerio de Exteriores de Singapur.

El líder alemán proseguirá su gira el miércoles en Japón, donde será recibido por la primera ministra, Sanae Takaichi, y asistirá a un foro empresarial.

El jueves Merz viaja a Corea del Sur para reunirse con el presidente, Lee Jae-myung, e inaugurará un día después la "Conferencia Asia-Pacífico de Empresas Alemanas", en Seúl. Además, visitará la Zona Desmilitarizada en la frontera con Corea del Norte, antes de concluir su gira asiática.

En un comunicado emitido por el Gobierno alemán antes de la gira, Berlín subrayó que estos tres países asiáticos se caracterizan por "su alto nivel de innovación, especialmente en tecnologías avanzadas y de vanguardia".

"Alemania comparte con los tres países el compromiso con un comercio abierto y basado en normas, así como el deseo de fortalecer la resiliencia y la seguridad económicas. Esto particularmente se aplica a las cadenas de suministro globales", indica el texto.