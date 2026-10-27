Ministro de Exteriores del Líbano ve "riesgo" de que Hizbulá inicie otra guerra con Israel

"Le expresé nuestras preocupaciones sobre el riesgo de que el Líbano sea arrastrado a otra guerra por parte de Hizbulá a instancias de Irán", indicó el propio jefe de la diplomacia libanesa en su cuenta de X, tras finalizar el encuentro con McEntee.

Las declaraciones del ministro, perteneciente a un partido cristiano rival del movimiento chií, Fuerzas Libanesas, se producen en medio de crecientes temores a la reactivación del conflicto entre Irán y Estados Unidos, así como de una potencial ronda de enfrentamientos en el Líbano.

Hizbulá es un aliado clave de Teherán y el pasado marzo realizó un lanzamiento contra Israel poco después del inicio del conflicto en Irán, lo que provocó una cruenta campaña israelí que dejó miles de muertos y más de un millón de desplazados en territorio libanés.

En este contexto, Rayi reiteró la necesidad de que las fuerzas israelíes que aún ocupan el sur del Líbano se retiren y de que terminen sus ataques contra objetivos libaneses, aún en marcha meses después de la consecución de un alto el fuego técnico entre ambos países.

El Líbano e Israel mantuvieron este mes una ronda de diálogo directo en Estados Unidos, aunque este proceso no ha registrado apenas avances desde el acuerdo marco anunciado el pasado junio, con la mayoría de sus estipulaciones aún sin implementar.