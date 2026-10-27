Muere a los 87 años el dibujante Tetsuya Chiba, autor del manga de boxeo 'Ashita no Joe'

Chiba murió el pasado jueves, 22 de octubre, en un hospital en Tokio. Al funeral, asistieron únicamente sus familiares más cercanos, según informó la agencia de noticias japonesa Jiji, que no mencionó la causa del fallecimiento.

Nacido en Tokio en 1939, aunque vivió gran parte de su niñez en la región china de Manchuria en la época del colonialismo japonés, hizo su debut profesional en 1958, con 19 años, después de haber creado un club de manga con sus amigos en la escuela.

Chiba, que recibió varios premios, fue el primer artista de este ámbito en recibir la Orden de la Cultura de Japón (2024), máxima condecoración civil del país.

El autor de manga (mangaka) ganó popularidad con la obra 'Ashita no Joe', escrito por Ikki Kajiwara (1936-1987). Este cómic comenzó a publicarse por entregas en 1968, del que posteriormente se produjeron dos animes (1970 y 1980).

Esta obra recorre la historia de un niño huérfano y rebelde que deambula por los suburbios de Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, pero cuya vida cambia al descubrir su talento por el boxeo, en un drama sobre la soledad, la clase obrera y la discriminación.

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Antes de alzarse a la fama, escribió e ilustró en 1963 el manga 'El sol de Yuki' (Yuki no Taiyou) sobre una niña huérfana que sirvió de inspiración para el cortometraje (1972) que marcó el debut de Hayao Miyazaki, cofundador del Studio Ghibli, como director en solitario.

A partir de la década de 1970, Chiba continuó creando obras sobre sumo y golf, convirtiéndose en una figura destacada del manga deportivo. También destacó por transmitir los horrores de la guerra y la importancia de la paz.