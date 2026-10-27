Nepal alerta de nuevas posibles crecidas en ríos con la llegada del ciclón Arnab a India

"Se solicita a la ciudadanía que permanezca en alerta máxima del 29 al 31 de octubre (...) Se recomienda a los turistas evitar viajar a zonas de alta montaña y del Himalaya", indicó en un comunicado la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA).

"Quienes ya se encuentren en estas zonas deben permanecer en lugares seguros durante todo este período", agregó el organismo.

La alerta llega dos meses después de las devastadoras inundaciones del pasado agosto, que dejaron cientos de muertos, más de 1.450 cuerpos recuperados y cerca de 5.000 personas todavía desaparecidas y golpearon algunas de las mismas cuencas que ahora vuelven a estar bajo vigilancia.

Las autoridades nepalíes prevén lluvias entre moderadas y fuertes en distintas regiones del país y un aumento significativo del caudal de varios de sus principales ríos.

"Como resultado de las lluvias de los últimos tres días, se prevé que el caudal en los principales ríos alcance su punto máximo, manteniéndose cerca del nivel de advertencia o precaución", alertó la Comisión de Recursos Hídricos y Energía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Gobierno nepalí, ríos como el Koshi y el Narayani, cuyas cuencas ya sufrieron las inundaciones del 26 de agosto, podrían registrar nuevas crecidas, aunque la probabilidad de que superen el nivel considerado peligroso es "baja".

La Embajada de Estados Unidos en Katmandú emitió también este martes una alerta de seguridad en la que recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos, "en particular en las zonas recientemente afectadas por inundaciones", y suspender las rutas por zonas de gran altitud.

La NDRRMA advirtió además de que las regiones de alta montaña se enfrentan a riesgo de fuertes nevadas, tormentas de nieve y avalanchas en la cordillera del Himalaya durante el episodio.

En la India, las autoridades han comenzado evacuaciones y ordenado el cierre de centros educativos ante el inminente impacto de Arnab en la costa oriental del país este miércoles.