ONU: Los países incluyen cada vez más el cambio climático dentro de políticas económicas

No obstante, los autores aseguran que, a pesar de que los Estados se mantienen "firmes y siguen adelante", los avances continúan siendo "insuficientes, las transiciones globales muy desiguales y muchos países se enfrentan a obstáculos sustanciales para cumplir con sus objetivos y compromisos climáticos".

Desgranan los principales obstáculos que impiden una mayor celeridad en la aplicación de los objetivos climáticos y de los compromisos nacionales y apuntan a la próxima cumbre del clima COP31 como una oportunidad para lograr compromisos con resultados concretos.

Los documentos publicados hoy son el Informe de Síntesis de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés); el Informe de Síntesis de los Informes de Seguimiento de los Objetivos de Reducción (BTR) y el Informe de Progreso de los Planes de Adaptación Nacionales (NAP), así como dos de seguimiento de la financiación climática.

El secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, afirma que estos documentos son "una prueba más de que casi todas las grandes economías, y muchas economías medianas y pequeñas, consideran ahora la acción climática como un motor fundamental del crecimiento económico, el empleo y la energía asequible y segura".

"Si bien los informes -sostiene- son un recordatorio más de las dificultades que enfrentamos actualmente, también demuestran que las naciones se mantienen firmes y siguen adelante".

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Según los textos, cada vez más gobiernos -de grandes, medianas y pequeñas economías- incluyen medidas climáticas en todos los ámbitos de sus planes económicos para "aprovechar" los beneficios de la energía limpia y de la resiliencia climática.

Subrayan que la acción climática incide en comunidades más seguras, economías más competitivas y menores costes para los hogares, los gobiernos y las empresas, en un momento de crisis por el precio de los combustibles fósiles y por el impacto más intenso de los fenómenos meteorológicos que afecta a todas las poblaciones y economías.

Explican que la trigésima primera Conferencia de las Partes -COP31- que se celebrará en Antalya (Turquía), del 9 al 20 de noviembre próximo, se enfocará en las medidas prácticas para "impulsar una mayor implementación", con el objetivo de contribuir a subsanar algunas de las deficiencias más relevantes recogidas en los informes.

Desde la CMNUCC aseguran que en Turquía se abordará las negociaciones sobre mitigación, adaptación, financiación climática y transiciones justas y, de forma paralela, el desarrollo de soluciones en el marco de la Agenda de Acción Climática Global.

Consideran como pasos importantes avanzar en el impulso de la energía limpia, la reducción de las emisiones de metano y lograr el objetivo de cero residuos.

El Informe de Síntesis de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas señala que, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, se registraron 127 nuevas de esas contribuciones, que representan a 154 partes firmantes del Acuerdo de París

Indica que las NDC "cada vez incluyen más todos los pilares del Acuerdo de París, desde mitigación y adaptación hasta financiación, transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades, pérdidas y daños, las medidas de respuesta y la transición justa.

Explica que esta "nueva generación de NDC" demuestra cómo "la acción climática se está integrando cada vez más en las economías y las sociedades".

Por su parte, el Informe de Progreso de los Planes de Adaptación Nacionales apunta que se marca un cambio al pasar del seguimiento de la formulación de los PNA a la evaluación de su desarrollo.

Señala que, hasta el 20 de octubre de 2026, 146 países han iniciado y puesto en marcha el proceso de los PNA.

Sin embargo, si bien 81 países en desarrollo, incluidos 29 menos adelantados y 17 pequeños Estados insulares en desarrollo, han presentado sus PNA, "persisten importantes obstáculos, en particular para acceder a la financiación", agrega.

Por otro lado, el documento de Síntesis de los Informes de Seguimiento de los Objetivos de Reducción subraya que la formulación políticas y acciones para implementar las NDC abarcan cada vez más economías enteras e involucran a todos o a muchos segmentos de la sociedad.

Por último, se han publicado otros dos nuevos documentos del Comité Permanente de Finanzas, órgano constituido en el marco del proceso climático de la ONU, los cuales estiman que, pese a los avances en lograr la financiación climática, persisten las desigualdades para acceder a los fondos y la distribución de las inversiones, con continuas barreras para los países en desarrollo y déficits en la financiación para la adaptación.

En este sentido, Steill subraya que "el progreso colectivo sigue siendo claramente insuficiente" y añade que la COP31 "puede ayudar a abordar algunas de las deficiencias clave señaladas en los informes de este año".