Opositor Eisenkot deposita su voto y pide a los israelíes mandar a Netanyahu "a casa"

"Os pido a todos que salgáis, que votéis, que cumpláis con vuestro deber cívico; solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y os pido a todos que lo hagáis", dijo Eisenkot en un mensaje en hebreo a pie de urna.

Antes de votar, el político visitó esta mañana Ofakim y el kibutz de Nir Oz, entre otras comunidades donde las milicias palestinas mataron a israelíes durante el ataque del 7 de octubre de 2023. También se reunió con ciudadanos en Asdod, Holón y Rishón LeZion.

"Estas elecciones son cruciales. La victoria no está asegurada. Nos encontramos en el momento más crítico, quizá desde la fundación del Estado", añadió Eisenkot, quien además pidió al electorado no dejarse asustar por las "amenazas" de Netanyahu, quien ha repetido hoy que se avecina "un gobierno de los partidos árabes".

Cerca de Eisenkot, unos 200 vecinos y seguidores corearon su nombre alzando banderas israelíes, según pudo presenciar EFE, mientras él saludaba rodeado de un fuerte despliegue de seguridad. Dentro del colegio electoral, le dio un beso en la cabeza a un niño que estaba junto a su familia.

La misión de esta noche, dijo el político y exgeneral del Ejército, es "reemplazar al peor gobierno desde la fundación del Estado de Israel", hace 78 años.

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Se espera que solo 11 partidos superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios en los que ni el bloque pro-Netanyahu ni el de Eisenkot -que le superaría en escaños- alcanzarían mayoría para gobernar, a no ser que este último cuente con apoyo de los partidos árabes.