Países Bajos vuelve a retirarse de Eurovisión tras protestas por la presencia de Israel

La NPO explicó que, tras mantener conversaciones con las distintas emisoras públicas, ha “constatado que no existe suficiente respaldo” para presentar una candidatura neerlandesa y ha decidido suspender los preparativos para la próxima edición, prevista para mayo en Bulgaria.

La decisión supone un nuevo giro en una polémica que comenzó en agosto, cuando Avrotros, la cadena tradicionalmente encargada de representar a Países Bajos en Eurovisión, anunció que no participaría en 2027 debido a la presencia de Israel y a la guerra en Gaza.

Un mes después, NPO decidió asumir directamente la organización de la candidatura, lo que desencadenó una fuerte oposición dentro del sistema público de radiodifusión.

“En un primer momento, percibimos suficiente respaldo para regresar. Lamentablemente, no hemos conseguido encontrar una fórmula adecuada”, reconoció este martes la presidenta del Consejo de Administración de NPO, Jet de Ranitz.

La responsable señaló que las conversaciones con las distintas cadenas han demostrado que “todavía es demasiado pronto para volver” al festival y justificó la retirada por la división existente en torno al concurso.

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“Debido a la sensibilidad de los asuntos que actualmente están en juego, hemos decidido dar, por ahora, un paso atrás”, añadió.

Unos 400 trabajadores de diferentes medios públicos enviaron a mediados de octubre una carta a la dirección de NPO, titulada 'No es mi Eurovisión', en la que exigían retirar la candidatura neerlandesa y denunciaban tanto la presencia de Israel como la forma en que se había decidido regresar al concurso.

Los firmantes aseguraron que no podían aceptar “que el deseo de participar en un programa de entretenimiento pese más que las innumerables vidas de personas que están siendo asesinadas” y acusaron a la dirección de tomar una decisión de gran repercusión social sin consultar a las cadenas y sus trabajadores.

El director de Medios de la NPO, Jurre Bosman, reconoció ahora que la participación de Israel provoca “diferentes reacciones en la sociedad” neerlandesa y genera “debate y división”, también entre las emisoras y sus empleados.

“Solo queremos enviar al festival a un artista o artistas y a miembros del equipo si pueden contar con el pleno respaldo de una o varias radiodifusoras”, aseguró Bosman.

Países Bajos ya se había ausentado de Eurovisión en 2026 -como también hicieron España, Irlanda, Eslovenia e Islandia- por la negativa de Avrotros a participar mientras Israel continuara en el concurso, en medio de las críticas internacionales a la ofensiva militar israelí en Gaza y sus consecuencias humanitarias.

En agosto, Avrotros reafirmó su rechazo a regresar en 2027 al considerar que el certamen había perdido su carácter neutral y que los cambios introducidos por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, no ofrecían garantías suficientes.

La NPO trató de encargar la organización del festival a otra cadena pública, pero se topó con el rechazo de emisoras y empleados, por lo que aseguró este martes que “pone en pausa” los preparativos para el festival y mantendrá el diálogo con la UER sobre el futuro del concurso.

Aunque Países Bajos no enviará representante, la cadena pública NOS retransmitirá las dos semifinales y la final con comentarios en neerlandés.