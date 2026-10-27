Protesta contra una mina de litio de Savannah Resources en el norte de Portugal

Según un comunicado difundido por los residentes, una treintena de personas se concentraron hacia las 06.00 horas (misma hora GMT) ante una máquina de perforación y formaron un cordón humano que impidió que continuaran los sondeos.

La protesta tuvo lugar en terrenos comunales sujetos a una servidumbre administrativa que permite a la empresa acceder para realizar trabajos, pese a la oposición de los vecinos.

La comunidad ya había bloqueado las operaciones el pasado 9 de octubre. Según el comunicado, la policía identificó entonces a 27 personas.

El presidente de la asociación Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB), Nélson Gomes, aseguró que los vecinos se sienten "completamente abandonados" por las instituciones y aseguró que mantendrán los bloqueos "el tiempo que sea necesario".

"Somos nosotros quienes debemos decidir el futuro de nuestro pueblo", enfatizó.

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Por su parte, Paulo Pires, pastor de la vecina localidad de Romainho, vinculó la protesta a la defensa de las viviendas y del modo de vida de la comunidad. "Nadie quiere vivir a 200 metros de una mina a cielo abierto", señaló.

La presidenta de la Junta de Freguesia de Covas do Barroso, Rita Mó, criticó el respaldo de la Comisión Europea al proyecto y denunció la presencia de cámaras de vigilancia y seguridad privada en la localidad.

La movilización se enmarca en el conflicto por el acceso a propiedades privadas y terrenos comunales para realizar sondeos y trabajos geotécnicos vinculados al proyecto de Savannah en el municipio de Boticas.

El Gobierno portugués autorizó en mayo pasado una servidumbre administrativa sobre 24 parcelas que obliga a la empresa a indemnizar a los propietarios y restaurar las zonas ocupadas al concluir los trabajos o vencer el plazo autorizado.

Los responsables de los terrenos comunales recurrieron a los tribunales para suspender la medida. Savannah anunció el 29 de junio que una resolución motivada del Estado permitiría reanudar los trabajos tras una suspensión cautelar vinculada al procedimiento judicial.

Por su parte, Savannah comunicó el pasado 17 de septiembre avances en los estudios preparatorios, con 189 pozos geotécnicos excavados y registrados y dos equipos de perforación operativos.

La empresa explicó que los resultados servirían para completar la ingeniería y la documentación ambiental previas a la construcción.

El proyecto recibió en 2023 una declaración de impacto ambiental favorable condicionada.